一眼望穿關渡平原！北藝大秘境露台咖啡　氛圍寧靜不限時

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

寬闊的視野，一眼就能望穿關渡平原！台北秘境咖啡店推薦這家，隱身北藝大校園內的「Luguo Cafe / Z Space」，位在關渡美術館2樓露台，低調到不是專程前往絕對不會發現，半山腰的景觀環境都非常棒。這裡是爐鍋咖啡的分店之一，菜單無論咖啡、甜點都是夠水準的推薦啊！

交通位置

距離捷運關渡站有段距離，約1.5公里、走路大概半小時，如果不想走的人，可以再轉乘公車前往，最建議的交通方式，還是自行開車騎車前往，車子可以直接停進北藝大校園，非校內人士也能停車。進入北藝大校園後，接著走到「關渡美術館」，咖啡廳就隱身在「關渡美術館」二樓，如果有展覽期間可以直接走上去，若是非展期、美術館沒開放的話，也能透過一旁小徑前往，真的找不到的話可參考官方Instagram說明。

咖啡廳位於二樓

我之前從未來過北藝大，但覺得位置不會難找，大門走進來後，直直往「關渡美術館」的方向走，就會看到這片草原及樹林，入口處的階梯就在這裡，從擺小牌子的地方往上走到二樓就行了！

外觀低調

身處「關渡美術館」外圍，外觀實在是非常低調，加上周圍山腰、樹林的環境，是名符其實的台北秘境咖啡店，不專程前往絕對不會發現它。

內用不限時、免費Wi-Fi、插座

平日沒有展覽的時候，店內客人並不多，看起來應該是北藝大的學生。所以整體空間相當安靜，很適合看書用電腦，這裡有提供無線網路Wi-Fi、免費插座，想要不限時久坐多久都可以。

沙發區座位

如果人數較多的話，也能預約沙發區座位，但畢竟這裡是美術館，若是聊天的話還是控制一下音量，共同維護良好的咖啡廳環境。

爐鍋咖啡分店

這裡是爐鍋咖啡的分店之一，說到「爐鍋咖啡」，可說是最能代表關渡的咖啡店品質，不確定開業有多久了，但能確定從我學生時代就已經存在，現在分店越開越多，連在大稻埕都有爐鍋咖啡分店，所以來到北投關渡一帶，喜歡咖啡的人肯定要到爐鍋朝聖。

菜單

內用低消每人一杯飲料，飲料有義式咖啡、手沖咖啡、拿鐵、可可、牛奶、茶飲、康普茶等，價格跟多數台北咖啡店差不多。食物類則有各式甜點、鹹派、三明治、貝果、麵包點心盤，因為是爐鍋咖啡的品牌，所以吃的喝的都很叫人安心，多年來陸續去過爐鍋幾次，每次都很讓人滿意。

美式咖啡－130元

美式咖啡有再冰搖過，上桌時有著綿密細緻的泡沫，用啤酒杯裝更是別有一番風味。咖啡走穩穩的堅果可可路線，厚實但不苦澀，很適合搭配甜點一同享用。

迷你香草可麗露－120元

甜點單蠻豐富的，幾經猶豫後才選定這天甜點，迷你香草可麗露大約是兩口一個的大小，出餐前會再回烤一下，店家會提醒要趁熱吃。

外酥內軟

可麗露有著迷人的酥脆外皮，內裡濕潤綿密帶有清新香草香氣，與美式咖啡的組合實在絕配，讓我忍不住一口接一口，很快就把四顆完食一空。美味度大大超出我原本所預期，強力推薦給跟我一樣愛吃可麗露的人，這個很可以啊！

台北城市風景盡收眼底

要離開時天空短暫放晴，從露台上可以望見台北城市風景，難怪天氣晴朗時，會有些人選擇坐在戶外吃下午茶，這樣的景色真的很忘憂！推薦這家台北秘境咖啡店「Luguo Cafe / Z Space」，無論咖啡、甜點都很優秀，空間更是舒適宜人。

Luguo Cafe / Z Space

地址：台北市北投區學園路1號北藝大校園內－關渡美術館2樓

電話：02－28912990

營業時間：11：00－18：00（周一公休）

