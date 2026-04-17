珍奶只要25元！桃園龍潭超佛心手搖　伯爵紅茶香氣順口

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者蘇相云

之前在脆上面有看到，桃園居然還有一杯25元的珍珠奶茶，而且是700ml算是中大杯的容量。上次我在土城喝到的是30元珍奶，差不多的內容，但龍潭這邊更便宜離我還更近，我還不喝爆它！

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▲位置很好找，他就在龍潭陸總部附近，剛好2026年台灣皮克敏大爆紅，龍潭有少見的飛機純點就在陸總部這邊，要找飛機皮克敏的人，記得要快點殺過來。

介紹

奶茶茶舖在龍潭算是經營相當久的老店了，不少龍潭人聽到25元的珍珠奶茶，就知道我講的就是奶妹這間，也因為只有老闆夫婦兩個人在經營，所以沒有外送，為了讓大家可以喝到最划算的飲料，也沒有外送平台，他們家的飲料真的還蠻多種，每一次來扣除掉划算的珍奶之外，我真的選擇障礙了。

菜單

▲菜單給大家參考一下，他們居然還有紅茶跟綠茶才賣20元。

▲有的店家如果你是需要加熱的話，可能會再加個5元，但這邊不用，想喝熱熱的珍奶一樣也是25元，不過也因為算是薄利多銷了，所以自己帶環保杯來，沒有再折5元。

珍珠奶茶25元

他們用的珍珠是比較大顆的，尺寸大概是落在2至3公分，吃起來會比較軟Q一點，用的是伯爵紅茶＋奶精，喝起來我覺得順口，就是我們小時候喝的那種古早味奶茶，不過老闆說，他們家的珍珠真的很搶手，所以建議大家先打電話預約，不然這一鍋珍珠沒吃到，就要再等3～4小時。

茉香綠／伯爵紅20元

我覺得有一個地方很特別，就是老闆會在客人點完餐之後，還自己印好貼紙貼上，是不是很貼心，這樣一大杯才20元，划算得很，不過紅茶跟綠茶就不能加熱了。

▲他們的杯子也是有特別選過的，不管是一般的茶類，還是像我們點的奶蓋，用的杯子都是成本比較高的，不會因為價格便宜，就亂挑杯子，質感馬上就有秀出來。

心得

我覺得奶妹茶舖的飲料不會因為價格便宜就用不好的茶葉，相對的，單茶品的紅綠茶喝起來也挺不錯的，我們還有加點泰奶綠，做熱的更是順口，很容易就喝完一杯，我喝完時還錯愕，我怎麼喝那麼快，下次有來龍潭，別忘了來喝一下超划算便宜的25元珍珠奶茶哦！

奶妹茶舖 Peko Tea Shop

地址：桃園市龍潭區中正路三林段167號

電話：03－4991480

營業時間：10：45～20：30

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