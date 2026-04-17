陽明山海芋進入盛開期　北市：把握月底前花況最美

▲陽明山海芋。（圖／北市產發局提供）

生活中心／台北報導

陽明山的海芋盛開期從3月至4月，北市產發局今表示，海芋將進入盛開階段，4月底前為花況最美時刻，民眾可把握周末上山賞花，感受春日限定浪漫風景。

產發局指出，竹子湖海芋花期預計可持續至5月中上旬，但花況最為炫麗的時段集中於4月底前。隨著氣候逐漸轉暖，花海景致將逐步轉變，想一睹滿山純白花田的民眾，務必把握這段期間前來，留下最美好的春日回憶。

近年竹子湖在花卉產業基礎上，結合休閒農業發展，眾多農園已轉型為複合式經營模式。產發局表示，遊客除了漫步花田、拍照打卡外，亦可於園區內享用特色餐飲與精緻下午茶，在花香與山嵐環繞下，度過悠閒愜意的午後時光，體驗結合自然與生活美學的深度旅遊。

此外，今年花季亦規劃藝術亮點，由旅美藝術家蔡爾平創作之工藝作品於各農園巡迴展出，以竹子湖在地生態為靈感，特別融入棲息於濕地環境、對生態條件相當敏感的赤腹游蛇意象，透過藝術轉化呈現自然之美與環境保護的重要性，為賞花行程增添文化深度與生態意涵。

活動方面，備受好評的「印卡讚」將於4月18日於頂湖觀景台辦理。竹子湖各農園精心打造的地景藝術裝置與花田景觀，已成為遊客熱門打卡點，民眾可於花海與藝術交織的場景中捕捉最美畫面，並將於花田拍攝的美照現場列印，將專屬於竹子湖的春日風景帶回家，留下獨一無二的美好回憶。

主辦單位北投區農會表示，目前正值海芋盛開高峰期，也是整體花季最精華的時段。誠摯邀請民眾把握周末時光走訪竹子湖，在春光明媚的山城中親近自然、欣賞花海之美，為今年春天留下難忘回憶。

竹子湖海芋季活動持續至4月26日，交通局及公車業者也比照往年提供便捷的公共交通服務，請賞花民眾多多利用。