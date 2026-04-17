山佳河濱公園再升級！8月完成自行車練習場　並增設寵物公園 

▲山佳河濱公園荷花每年約在5月起盛開。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

山佳河濱公園不僅是新北知名賞荷景點，去年底新增「山佳棒壘球場A座」與「遙控賽車場」，進一步提升休閒機能。新北市高灘處指出，園區內原有的閒置露營地將升級為自行車練習場，預計8月完工；同時也將於柑園大橋下游綠地打造寵物公園，為毛孩增添放風空間。

▲山佳河濱公園原有的閒置露營地將升級為自行車練習場，預計8月完工。（圖／新北市高灘處提供，下同）



高灘處說明，「樹林區山佳河濱公園整體環境營造工程（第一期）」已於3月27日開工，工期約120日曆天。此次工程將原本廢棄的露營場改建為自行車租借站與多功能練習場，整體改善面積約4,000平方公尺，其中約1,700平方公尺規劃為練習空間，模擬一般道路情境，提供孩童練習滑步車及各式輪類活動使用。

▲同時在柑園大橋下游綠地打造寵物公園。



此外，因應寵物活動需求增加，也同步在柑園大橋下游規劃設置山佳河濱首座寵物公園，面積約2,300平方公尺，採長條型設計，讓大型犬也能有足夠奔跑距離，打造更友善的戶外活動環境。

▲工程完工後寵物公園空拍模擬圖。



高灘處補充，第二期工程已同步啟動規劃，未來將新增遊戲場、戲水設施及停車空間，持續完善觀景、運動與親子休憩機能。提醒施工期間將落實工地安全規範，並提醒民眾留意施工公告，配合動線指引改道。