台南抗通膨寶藏店！蛋炒飯只賣50元　炸豬排鍋燒麵一律銅板價

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲蛋炒飯50元也太佛，藏身巷弄25年從學生美食街搬過來。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

台南安南區的「菓汁甜平價餐點」在地經營25年，菜單提供炒飯、鍋燒意麵、豬排飯等餐點，鄰近安西重劃區、怡安果菜市場、國宅商圈、商60，價格親民、口味實在，是不少人心目中的安南區小吃、安中路美食好選擇。

▲蛋炒飯50元也太佛，70元爽吃整塊大豬排飯還附三道菜，另外鍋燒意麵有肉有蛋有海鮮60元滿滿一大碗。

▲蛋炒飯50元也太佛，70元爽吃整塊大豬排飯還附三道菜，另外鍋燒意麵有肉有蛋有海鮮60元滿滿一大碗。

▲安南區寶藏美食店菓汁甜，店名有果汁但卻沒有賣飲料，老闆到底有沒有賺錢太佛心了。

▲安南區寶藏美食店菓汁甜，店名有果汁但卻沒有賣飲料，老闆到底有沒有賺錢太佛心了。

▲▼台南安南區美食「菓汁甜」，蛋炒飯50元也太佛，藏身巷弄25年從學生美食街搬過來。（圖／部落客美熊提供）

在哪裡？
菓汁甜位於台南市安南區安中路一段703巷44號，距離台南市公車站「和順國宅」走路5分鐘，鄰近理想社區、商60、海佃路商圈、周邊有老胡陽春麵大安街、原北安橋下黑輪攤、店小二臭豆腐、國宅夜市蚵仔煎、俊の滷味、圓妹蔬食小館。

▲菓汁甜環境就是簡單的小餐館，內用提供空調、紙巾與電扇，算是學區外的學生小店。

▲菓汁甜環境就是簡單的小餐館，內用提供空調、紙巾與電扇，算是學區外的學生小店。

菜單

菜單

▲▼台南安南區美食「菓汁甜」，蛋炒飯50元也太佛，藏身巷弄25年從學生美食街搬過來。（圖／部落客美熊提供）

▲調味料提供胡椒粉、白胡椒粉、辣粉、烏醋與醬油。

▲調味料提供胡椒粉、白胡椒粉、辣粉、烏醋與醬油。

料理過程
由25年經驗的老師傅所經營，只有兩個人上班要稍候一下，學生美食街起家，所以就類似南陽街、育樂街、一中街那種平價而份量大的餐點流派，要說山珍海味雖然這裡比不上，但是卻是能夠親民吃飽的好地方。

▲由25年經驗的老師傅所經營，只有兩個人上班要稍候一下。

歷史
菓汁甜的足跡，是一段與學子相伴的時光旅程。從最初立德管理學院旁簡陋卻溫馨的鐵皮屋起家，隨後進駐立德大學台糖宿舍一樓，再到台南應用科技大學路旁與大家相遇，與康寧大學學生餐廳，最後落腳於安中路的國宅社區。地點在變，但那份服務學生的初心始終如一。

▲我們點了鍋燒意麵、蝦仁蛋炒飯、豬排飯。

▲我們點了鍋燒意麵、蝦仁蛋炒飯、豬排飯。

蝦仁蛋炒飯
份量十足、蝦也不少，50元蛋炒飯很佛心，加個15元就有這麼多蝦蝦相當超值，簡單的蔥花、雞蛋、下鍋拌炒，敢吃辣的朋友加辣去炒更是過癮，炒飯粒粒分明帶濃厚香氣，相比於學生街平價炒飯，這裡這個價格表現得相當不錯！

▲蝦仁蛋炒飯份量十足、蝦也不少，50元蛋炒飯很佛心。

▲▼台南安南區美食「菓汁甜」，蛋炒飯50元也太佛，藏身巷弄25年從學生美食街搬過來。（圖／部落客美熊提供）

鍋燒意麵
鍋燒意麵在這個年代竟然60元就能吃到，相比於早餐店價格差不多，但這裡的用料有夠澎湃。不僅有經典的雞蛋、高麗菜，還能吃到杏苞菇片、蘿蔔、蟳味絲、小黑輪與肉片，整體的肉片、蛤蜊等蛋白質給得不少，火鍋料則是畫龍點睛。

▲鍋燒意麵在這個年代竟然60元就能吃到。

▲▼台南安南區美食「菓汁甜」，蛋炒飯50元也太佛，藏身巷弄25年從學生美食街搬過來。（圖／部落客美熊提供）

▲不僅有經典的雞蛋、高麗菜，還能吃到杏苞菇片、蘿蔔、蟳味絲、小黑輪與肉片。

▲特別的是這裡還有不少沙茶醬畫龍點睛，湯頭溫潤清甜挺不賴。

▲特別的是這裡還有不少沙茶醬畫龍點睛，湯頭溫潤清甜挺不賴。

豬排飯70元
平價就能爽吃日式豬排飯，100元有找這麼大碗還有大大豬排，豬排外皮香酥，還有滷蛋、筍乾與高麗菜，整體就是家常的古早味，搭配上米飯下肚超過癮。

▲平價就能爽吃日式豬排飯，100元有找這麼大碗還有大大豬排。

▲豬排外皮香酥，還有滷蛋、筍乾與高麗菜。

▲▼台南安南區美食「菓汁甜」，蛋炒飯50元也太佛，藏身巷弄25年從學生美食街搬過來。（圖／部落客美熊提供）

菓汁甜平價餐點

地址：台南市安南區安中路一段703巷44號
電話：06－2551007
營業時間：10：30～14：00、16：30～20：00（周三／四公休）

菓汁甜平價餐點

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

【妳誰？】媽媽20年來第一次剪瀏海　歐告竟認不出來XD

