馬來西亞超酷「蛋茶」吃鹹食也品茶！開箱80多年傳奇老茶室　

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

馬來西亞怡保的「天津茶室Thean Chun Coffee Shop」在地經營80多年，菜單提供燉蛋、包餡豬腸粉、雞絲沙河粉等餐點，鄰近糖水街、怡保小印度、二奶巷、怡保大草場，價格親民、口味實在，是不少人的怡保茶餐室好選擇。

▲以雞絲河粉、沙爹、燉蛋、豬腸粉聞名，傳承80多年是不少怡保人從小吃到大的舊街場美食。

在哪裡？

距離怡保巴士站－Hotel Bajet One Stop走路3分鐘、怡保火車站走路13分鐘；天津茶室鄰近怡保火車站、怡保市政廳、二奶巷、怡保大草場、糖水街、怡保小印度，周邊有怡保新成發、老黃芽菜雞沙河粉、新源隆茶室、白宮雞飯、Gerai Harun's Burger等餐飲場所。

價目表

環境

天津茶室環境就是大馬傳統的老字號茶餐室，沒有提供時尚、文青的用餐環境，而是傳統、樸實具懷舊感的復古風格，內用提供經典無華的用餐空間，南洋風格的用餐區讓人穿越到二十世紀中葉的歷史氛圍。

料理過程

這裡以咖啡茶館為主，咖啡、茶經過預先料理，點餐後很快就能組合調製出餐；還附有多間檔口，也都是飄香多代十數年的人氣小吃。其中天津茶室雞絲河粉傳承到第四代，現任主理人李亞仔先生，維持傳統手法，每日以超過150公斤的鮮蝦來熬煮湯底，並將蝦殼、蝦頭爆香製成紅油帶出滿滿鮮味，而湯頭還有加入老母雞湯增添醇厚感，出鍋後會再加入再加入雞絲、鮮蝦。

▲而沙河粉也有販售雞肉切盤，每日新鮮出爐分切出適口大小，還有搭配道地芽菜。

▲咸記豬腸粉由三兄弟傳承祖輩的好手藝，老一輩將祖籍廣府的腸粉帶來怡保，以米漿製成傳統拉腸外皮，接著包入特製的豬肉內餡，接著淋上祕方醬汁即可出鍋。

▲沙嗲肉串算是馬來西亞的知名小吃，肉串醃漬入味放上炭火烤製，接著分次刷醬帶出風味。

▲1944年開業，前身為天津冰室，以雞絲河粉檔口、腸粉檔口、沙爹檔口為經典組合。

餐點

天津茶室主要提供甜食與飲品等餐點，燉蛋、武夷蛋茶、羅漢果茶都是在茶室點餐，而點其他檔口的小吃在此內用，也需要在茶室這邊點水就是飲料，算是咖啡廳的低消，不過這裡還有其他店中檔可以自行選擇。

▲我們點了燉蛋、武夷蛋茶、羅漢果茶、包餡豬腸粉、雞絲沙河粉。

燉蛋

可以說是台灣人熟悉的布丁，算是傳統蛋乳交織的古早味布蕾，近似於南部的銀波、依蕾特，而非統一布丁那種流派，不過這裡的Q感再重一些。雞蛋與牛乳的濃郁香甜感，隨著滑潤水嫩的布丁體滑入口中，外皮則有焦糖的微脆感，焦糖的微苦香甜感幸福無比，輕輕一抿蛋乳焦糖香在舌尖綻開。

武夷蛋茶

可以說是茶也能說是滷蛋，更可以視為茶葉蛋，不過吃起來更偏向甜湯尬滷蛋，而非超商常見的茶葉藥材滷蛋，武夷山是福建知名的茶葉產地，由此推導應為茶葉汁水為基底，偏向紅茶的清甜感，而蛋則是偏向白煮蛋，算是茶水與雞蛋的組合吃法，能吃鹹食也能品茶，蠻特殊的體驗。

羅漢果茶

▲來個冰飲更清爽一點。

雞絲紅油蝦湯河粉

湯頭鮮鹹甘美，蝦仁口感Q彈，雞絲入味而軟嫩；承襲廣府的好味道，先輩將老家的河粉帶來怡保，而周邊富含礦物質的水源，讓河粉更加出彩。從湯頭、配料到河粉都毫不馬虎，湯頭以老母雞湯與蝦湯交織迷人風味。蝦殼、蝦頭爆香製成紅油帶出滿滿鮮味，老母雞湯醇厚香氣漫開在唇齒間，出鍋後會再加入雞絲、鮮蝦。

豬腸粉

有點接近於廣州的拉腸，不過更類似客家粄條的呈現方式，腸粉體分切成細碎麵條狀，搭配醬汁與辛香粉、芝麻與調味，更有酸果可以自行增添酸感。軟Q帶水嫩醬感，吸附醬汁古溜入嘴好不滿足，肉餡與皮緊緊相擁，醬汁更增添出鮮鹹香氣。

天津茶室

地址：73,Jalan Bandar Timah,Ipoh Old Town,30000 Ipoh,Perak.Malaysia

營業時間：08：00～16：30（周三周四公休）

