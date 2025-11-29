ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南投傳承三代50年老意麵攤！Q彈細麵淋滿瘦肉燥超開胃　

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

南投縣南投市的「友德意麵」在地經營超過50年，位於南投市中山街，菜單提供南投意麵、粄條、肉羹等餐點，鄰近藍田書院、南投公有市場，價格親民、口味實在，是不少人的南投市麵店、南投市早餐好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

菜單
南投意麵、滷味、肉羹餛飩、肉燥飯為名，採用細嫩的南投意麵，口感Q彈滑順，搭配清爽不膩的瘦肉燥增添鹹香。特製辣椒醬更是必試，能完美提升香氣，使整碗意麵更加出色。

在哪裡？
位於南投縣南投市中山街179號，友德意麵距離南投縣公車站－復興路走路3分鐘，鄰近藍田書院、南投公有市場、南投高商、家樂福夜市、家樂福南投店、南投戲院、南投縣政府等餐飲場所。

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

價目表

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲支付方式除了傳統現金，也可以使用電子支付TWQR。

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲環境算是傳統的市場小吃，內用提供簡單的內用座椅與紙巾，內用座位區是在騎樓上。

料理過程
除了採用百年製麵廠的南投意麵條，豬肉也嚴選在地多年的市場肉攤溫體肉，店家選用肥瘦比例為4比6的前腿肉，再搭配口感彈牙的意麵，麵條既薄且細，需掌握精準火候才能煮得完美。煮熟的麵條上覆蓋香氣四溢的肉燥與新鮮的蔥花。

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲調味料提供特製辣醬、東泉與醋。

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲友德意麵由劉老闆所創立，後來交由黃慶振、柯志幸夫婦30年前接手，現今有了第三代傳人經營。

南投意麵
味道偏清爽淡雅，乾麵的話也是比起一般乾麵更多湯汁，也有點類似有些流派的偏濕麻醬麵，麵條選用在地老麵廠，意麵的彈性和口感讓人印象深刻。醬汁的濃度恰好，肉燥給得既足且香，搭配秘製辣醬與東泉，更能夠享有甜味、鮮鹹微微的辣感，層次豐富且耐人回味。

麵條在拌開後充分吸附濃郁湯汁，肉燥肥瘦比例均衡且切得細碎，麵條彈牙爽口而不過韌與軟爛，肉燥新鮮之中帶著些微甜味，肉燥以瘦肉為主，入口清爽不油膩，搭配蔥花更增添層次感。

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

▲▼南投意麵藏身市場「友德意麵」，便宜又大碗，遊子回鄉排隊半小時也要吃。（圖／部落客美熊提供）

友德南投意麵

地址：540南投縣南投市中山街179號
電話號碼：049－2238021
營業時間：06：00～19：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

一咬金黃蛋液瞬間潰堤！旗山爆漿「蛋中蛋」雞蛋糕
口感激似無酒精馬格利！開箱廣藏市場人氣甜米露　發酵飲微甜不膩
中壢紅豆餅「3顆10元」不漲價！真材實料一賣30年

關鍵字： 友德意麵 南投美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【睡到沒形象】凱克鸚鵡半夜突躺平哀號...原來在打呼XD

推薦閱讀

腿排飯＋配菜5道只賣70元！台東30年快餐店　飯量也是不手軟

腿排飯＋配菜5道只賣70元！台東30年快餐店　飯量也是不手軟

參拜萬和宮順路必訪麵店！餛飩飽含鹹香肉汁　藏民宅飄香60年

參拜萬和宮順路必訪麵店！餛飩飽含鹹香肉汁　藏民宅飄香60年

台中超浮誇「金箔和牛肉包」！還有近50種創意口味可選

台中超浮誇「金箔和牛肉包」！還有近50種創意口味可選

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元　內用還有炒麵炒飯吃到飽

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元　內用還有炒麵炒飯吃到飽

石碇一日慢遊！體驗甩麵俯瞰鱷魚島夕陽

石碇一日慢遊！體驗甩麵俯瞰鱷魚島夕陽

米其林一星「元紀」秋冬新菜融入食補

米其林一星「元紀」秋冬新菜融入食補

快訊／好市多「黑五最後1天」優惠曝光

快訊／好市多「黑五最後1天」優惠曝光

《2025 Fali Fali 音樂節》熱鬧開場！

《2025 Fali Fali 音樂節》熱鬧開場！

紐西蘭「最古老飯店」開箱！

紐西蘭「最古老飯店」開箱！

饗賓集團5大吃到飽明年元旦全漲價

饗賓集團5大吃到飽明年元旦全漲價

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

饗賓集團5大吃到飽明年元旦全漲價

星野集團明年新增3溫泉旅館亮點公開

黃仁勳美食地圖新增「國賓中餐廳」

史努比現身「公館聖誕季」　2日免票

士林官邸菊展13萬盆花、竹編裝置開箱

南投「8千坪粉紅山丘」百元拍到飽

嘉義「洋房Villa」開箱！

新竹拍「麵包超人氣偶」、逛46攤市集

新北「2座郊山」賞瀑布、奇岩一日遊

熱門行程

最新新聞更多

石碇一日慢遊！體驗甩麵俯瞰鱷魚島夕陽

米其林一星「元紀」秋冬新菜融入食補

快訊／好市多「黑五最後1天」優惠曝光

《2025 Fali Fali 音樂節》熱鬧開場！

紐西蘭「最古老飯店」開箱！

饗賓集團5大吃到飽明年元旦全漲價

超商「周末咖啡買1送1」懶人包

南投傳承三代50年老意麵攤！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366