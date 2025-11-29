南投傳承三代50年老意麵攤！Q彈細麵淋滿瘦肉燥超開胃　

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

南投縣南投市的「友德意麵」在地經營超過50年，位於南投市中山街，菜單提供南投意麵、粄條、肉羹等餐點，鄰近藍田書院、南投公有市場，價格親民、口味實在，是不少人的南投市麵店、南投市早餐好選擇。

菜單

南投意麵、滷味、肉羹餛飩、肉燥飯為名，採用細嫩的南投意麵，口感Q彈滑順，搭配清爽不膩的瘦肉燥增添鹹香。特製辣椒醬更是必試，能完美提升香氣，使整碗意麵更加出色。

在哪裡？

位於南投縣南投市中山街179號，友德意麵距離南投縣公車站－復興路走路3分鐘，鄰近藍田書院、南投公有市場、南投高商、家樂福夜市、家樂福南投店、南投戲院、南投縣政府等餐飲場所。

價目表

▲支付方式除了傳統現金，也可以使用電子支付TWQR。

▲環境算是傳統的市場小吃，內用提供簡單的內用座椅與紙巾，內用座位區是在騎樓上。

料理過程

除了採用百年製麵廠的南投意麵條，豬肉也嚴選在地多年的市場肉攤溫體肉，店家選用肥瘦比例為4比6的前腿肉，再搭配口感彈牙的意麵，麵條既薄且細，需掌握精準火候才能煮得完美。煮熟的麵條上覆蓋香氣四溢的肉燥與新鮮的蔥花。

▲調味料提供特製辣醬、東泉與醋。

▲友德意麵由劉老闆所創立，後來交由黃慶振、柯志幸夫婦30年前接手，現今有了第三代傳人經營。

南投意麵

味道偏清爽淡雅，乾麵的話也是比起一般乾麵更多湯汁，也有點類似有些流派的偏濕麻醬麵，麵條選用在地老麵廠，意麵的彈性和口感讓人印象深刻。醬汁的濃度恰好，肉燥給得既足且香，搭配秘製辣醬與東泉，更能夠享有甜味、鮮鹹微微的辣感，層次豐富且耐人回味。

麵條在拌開後充分吸附濃郁湯汁，肉燥肥瘦比例均衡且切得細碎，麵條彈牙爽口而不過韌與軟爛，肉燥新鮮之中帶著些微甜味，肉燥以瘦肉為主，入口清爽不油膩，搭配蔥花更增添層次感。

友德南投意麵

地址：540南投縣南投市中山街179號

電話號碼：049－2238021

營業時間：06：00～19：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

