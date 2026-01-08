只要20元！高雄手工現桿蔥肉餅＋豬油半煎炸　一天只賣4小時

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

高雄鳳山的「鳳山體育館蔥肉餅攤（鄭記）」在地經營40年，位於高雄安寧街，菜單提供蔥肉餅、蔥肉餅加蛋等。蔥肉餅只要20元，一天只賣4小時就收工，現包肉餡現桿現煎超酥脆，一煎就是40年，從路邊攤到開了店面，是排隊20分鐘也要吃到的美食。

位置鄰近鳳山體育館、自由市場，價格親民、口味實在，近鳳山中山路夜市、衛武營，是不少人的鳳山蔥油餅、高雄蔥肉餅、鳳山體育館小吃選擇。

好吃嗎？

深受在地人喜愛的蔥肉餅攤。這家店從最初的路邊攤車，一路經營到現在有了溫馨的店面，他們每天下午3點準時開賣，香氣四溢的蔥肉餅，可說是當地居民最期待的下午茶點心！

在哪裡？

距離高雄市公車站－南門（兵仔市）走路3分鐘、高雄捷運－鳳山站2號出口走路10分鐘；鄰近鳳山體育館、自由市場、鳳山中山路夜市、衛武營；周邊有116茶坊、918無名蛋餅飯、鳳山體育館蔥肉餅攤、不二麵館、小亨利牛肉麵、林天生肉燥飯、南台春捲、鳳山鹹米苔目、兵仔市無名肉燥飯、鳳興麵線、南台（雄）虱目魚粥、一品味嚴選海鮮粥、芳其牛排館、小陽春麵館、豐王日式拉麵、大樹粿仔等餐飲場所。

價目表

▲菜單提供蔥肉餅，可以選擇加蛋或是加辣，加蛋30元、不加蛋20元。

環境

環境就是簡單的街邊小吃攤，沒有提供內用空間，但不少朋友會拿到步道旁的座椅享用，從前攤子是擺在體育館側門口，那時候大家會在旁邊站著吃，現在調料區在裡面，大家要走進來自行加料。

料理過程

由多年經驗的大姊所掌廚，這裡現點現包現桿現煎，麵糰包入裹上經調味醃漬的豬肉餡和新鮮蔥花，桿製成圓餅狀，並捏製成一個個圓形的生麵團，下鍋兩面香煎至金黃色澤，特別的是，這裡的蔥肉餅不是傳統用桶裝油，而是將豬油挖進鍋中，接著半煎炸的方式烹製。

調味料

▲調味料提供是醬油膏、辣椒醬跟番茄醬，據說以前是刷醬的，現在則是罐裝給客人擠用。

吃什麼？

這次來到了高雄鳳山找美食，我們前往鳳山體育館旁的「鳳山體育館蔥肉餅攤（鄭記）」吃下午茶，我們點了一個蔥肉餅加蛋、一個蔥肉餅加辣。

蔥肉餅

黃金酥脆、層次豐富的古早味蔥肉餅最過癮，不得不說現桿的餅皮最香啦！而且一份才賣20元，下油鍋立刻被煎得金黃色，香氣四溢令人垂涎。

▲算是半煎炸的方式，餅皮外層變得酥脆，內裡則保留了的鬆軟韌嚼感，焦香的蔥感在口中越嚼越香。

內餡與調味相得益彰

有別於常見的蔥油餅，這裡還有包裹豬肉餡，鹹甜調味料有種五香粉與醬油香氣，與蔥花在舌間相互輝映，搭配上醬油膏、辣椒醬、番茄醬等多元醬料別有風味。

蔥肉餅加蛋

加蛋加辣在地人吃法，在外面加蛋18－20元的，這裡加10元而已超佛心，煎顆蛋更襯托出麵粉香氣，搭配上甜辣醬與南部流派的酸甜茄汁別有風味，不僅增添濕潤度也讓酸甜辣感更涮嘴。

▲豐富多層次的經典古早味，吃起來超對味！

鳳山體育館蔥肉餅攤（鄭記）

地址：高雄市鳳山區安寧街112號

電話：0933－658611

營業時間：14：45－18：50（第二和第四個周日公休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

