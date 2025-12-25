忙到客人要幫算錢！台南17元古早味珍奶　點飲料自己寫杯子

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

台南永康的「茶來茶去」在地經營20多年，菜單提供奶茶、洛神花、紅綠青烏、珍奶等餐點，鄰近統一企業、南應科大、近鹽行夜市、永康交流道，價格親民、口味實在，是不少人的永康茶飲、鹽行下午茶、永康工業區美食、南應珍奶好選擇。

▲珍奶17元、重量杯紅茶才12元誇張便宜，點飲料靠客人自己寫杯子，價錢也要自己加好，因為老闆真的忙不過來了。

好喝嗎？

主打12元17元的平價茶飲，以茶飲、果汁、奶茶、奶類和冰沙多種選擇，鄰近南應科大，是不少永康工業區朋友、鹽行鄉親的平價飲品好選擇。

在哪裡？

位於台南市永康區中正路698號；距離台南市公車站-鹽行走路16分鐘；茶來茶去鄰近統一企業、南應科大、鹽行夜市、永康交流道、永康車站。

價目表

菜單提供茶飲類：紅茶、綠茶、青茶、麥茶、冬瓜茶、冬瓜檸檬、椰果、梅子、波霸、檸檬、蜜茶、金桔、QQ、愛玉（部分品項可選紅、綠、青茶）。果汁類-葡萄汁、檸檬汁、金桔汁、百香果汁、柳橙汁、葡萄柚汁、酸梅汁、蘆筍汁、梅子汁、仙草汁。奶茶類：薄荷奶茶、椰果奶茶、布丁奶茶、波霸奶茶、愛玉奶茶、QQ奶茶、咖啡凍。奶類-咖啡牛奶、椰香奶、椰子牛奶、杏仁奶、可可亞、仙草奶、奶綠。多多類（冰沙系列）：波霸多多、檸檬多多、百香多多、黑醋栗多多、紅香多、青茶多多。香菇肉包和鮮奶饅頭。

環境

環境就是簡單的街邊外帶店，沒有提供用餐區。

料理過程

▲料理過程由20多年經驗的老闆所打理，從煮茶、煮料到調製親力親為，甚至洛神花也是選上好的用料。

喝什麼？

▲這次來到了台南永康找美食，我們前往「茶來茶去」喝飲料，點了珍奶、洛神茶、綠茶多多、奶綠與綠茶。

茶來茶去

地址：台南市永康區中正路698號

電話號碼：06－2434905

營業時間：08：00－18：30（周六日公休，不定時店休）

