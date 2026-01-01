高雄18元爆漿「珍珠奶油紅豆餅」　還有咖哩、冰淇淋創意口味

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

高雄左營區的「阿花脆皮紅豆餅」在地經營10多年，位於富國路上，菜單提供珍珠奶油、紅豆、奶油、花生、芋頭、冰淇淋等餐點，裡面的冰淇淋餡料直接爆出來，多到餅皮都快包不住啦！吃的時候珍奶會直接湧出來，還以為在吃小籠湯包熱騰騰內餡要用吸的。鄰近漢神巨蛋、好市多大順店，價格親民、口味實在，近瑞豐夜市、龍華市場，是不少人的高雄冰淇淋紅豆餅、左營車輪餅、富國路甜點、高雄巨蛋下午茶好選擇。

好吃嗎？

位於高雄市左營區富國路的「阿花脆皮紅豆餅」，以獨特口感有別於傳統軟皮，並以冰淇淋爆漿紅豆餅和德國香腸等豐富的鹹甜創意口味取勝，特別是爆餡的冰淇淋口味帶來極佳的視覺衝擊和高CP值，喜歡酥脆、追求創意、不怕嘗試鹹口味，是不少左營朋友、高雄巨蛋下午茶的好選擇。

在哪裡？

▲距離高雄市公車站-水利會走路4分鐘；鄰近漢神巨蛋、好市多大順店、瑞豐夜市、龍華市場。

價目表

菜單提供珍珠紅豆、紅豆、奶油、花生、芋頭、芝麻、巧克力、珍珠奶油、奶酥、肉鬆、鮪魚玉米、咖哩、德國香腸、玉米等；冰淇淋口味有薄荷巧克力、瑞士巧克力、巧克力、草莓與香草，甜口味18元、鹹口味22元。

環境

▲環境就是簡單的街邊甜點攤，沒有提供內用空間，但有些小朋友會在門口立食。

料理過程

▲料理過程會將粉漿倒入機器裡頭，接著加入各式配料；冰淇淋也是挖好挖滿。

吃什麼？

這次來到了高雄左營找美食，我們前往漢神巨蛋周邊吃下午茶，在這裡我們點了冰淇淋紅豆餅與珍珠奶油紅豆餅。其中冰淇淋有薄荷巧克力、瑞士巧克力、巧克力、草莓和香草共5種口味。

冰淇淋紅豆餅

冰淇淋口味堪稱一秒戀愛的幸福組合，完全就是蛋捲冰淇淋化身圓形，酥脆的餅皮與冰涼的冰淇淋看似衝突卻意外的般配，薄荷巧克力一整顆塞入餅皮，由於脆皮的外殼很像在吃餅乾，好像在吃巨無霸甜筒冰淇淋一般。

珍珠奶油紅豆餅

珍珠尬奶油蹦出新滋味，甜品內餡展現了獨特風味，其中奶油口味的內餡甜度偏高，近似於布丁般的甜美，雖然奶味不重，但其綿密順口的口感依然受到喜愛；而珍珠奶油口味則更富層次，熱騰騰咬下，濃郁的卡士達香甜和軟Q的珍珠，讓人在咬下的瞬間感受到滿滿的幸福感。

阿花脆皮紅豆餅

地址：高雄市左營區富國路147號

電話：0929－261000

營業時間：12：00－19：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

