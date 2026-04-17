搭氦氣球360度俯瞰九九峰！南投新地標開箱　還藏日式燒肉店

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

原本以為「搭氣球看山景」這種畫面得飛到國外才拍得到，結果南投草屯直接把它做成一座可以好好待著的樂園——全台首座繫留式氦氣球樂園就在這裡。

真的搭上去後更誇張，360度把九九峰的稜線、惡地起伏一次收進眼底，尤其日落前後光線一打，山勢立體到像開了濾鏡，怎麼拍都很出片。更迷人的其實是它的「慢遊感」，這裡不是拍完就走的景點，園區動線舒服、草地可以坐著發呆，花季還會有整片花景加成，走著走著就會想放慢腳步。

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薰衣草森林九九峰氦氣球樂園

一走進「薰衣草森林南投九九峰園區」，視線第一秒就會被草地上那顆超巨大的繫留式氦氣球抓走——它就像一個安靜但很有存在感的地標，讓人還沒起飛就先有種「今天就是要慢慢玩」的想法。園區整體不是走那種很吵、很滿、一直要排隊的遊樂園路線，反而比較像把森林系的休閒感做成一個可以停留的場域，可以散步、拍照、坐著放空，也可以挑幾個喜歡的點慢慢逛，節奏很舒服。

圖／ReadyGo

乘著氦氣球升空看九九峰

園區最大亮點，當然就是這顆巨型繫留式氦氣球。用鋼索固定，穩穩地把你帶上去看風景，氦氣球在穩定風速下最多可搭載30人，單趟體驗時間約15～20分鐘，高度也會依風況調整。最推薦把時段選在日落前後，光線會把九九峰的稜線拉得超立體，山勢那種像火炎山惡地的起伏線條，從空中看更震撼，照片還會自帶一層溫柔濾鏡感。

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白色小屋逛展聞香

坐完氣球後別急著走，好玩的東西其實藏在「白色小屋」裡！園區看起來綠綠的一片，乍看會覺得好像很簡單，但實際上很多內容都藏在一座座白色小屋裡，走著走著就會不小心解鎖一個又一個驚喜。像是入口直走會遇到展覽空間，這裡不只是看展，還能聞到各種山林香氣、逛選物小物，那種「把高山的味道搬進室內」的感覺很特別，很適合當作第一站慢慢進入狀態。

圖／ReadyGo

DIY手作

如果你是喜歡「旅行要留點紀念」的人，這裡也有DIY可以體驗。園區規劃了好幾個手作空間，可以做彩繪、調香、沐浴球之類的課程。這種安排很加分，因為它不是硬塞活動，而是讓你在旅程中間有一段「坐下來、慢慢做、慢慢聊」的時間，情侶、親子、朋友來都很適合。

圖／ReadyGo

空中步道很適合拍照

整個園區逛起來也很放鬆，散步路線不只好走，還很好拍照。除了小屋，園區裡也有一段森林系的空中步道可以散步拍照，走起來不會太累，而且拍出來的照片都很漂亮，再加上大片草原和園區內的小攤販，真的很適合買個小東西坐下來休息一下。

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慢慢玩才是精華

推薦還可以找個視角，看氦氣球緩緩升空、吹風、發呆，完全就是那種「不趕行程也很滿足」的玩法。遇到花季時，角落搭配一整片花景，例如薰衣草花海，氛圍會更像在做一場小旅行，散步動線舒服、也有很多可以停下來拍照的點。

圖／ReadyGo

「永續感」做得很有感

這個園區把永續做得不是口號，而是你真的看得見。順著九九峰的地形去規劃動線、保留原生樹木、減少大量硬鋪面，還有雨水回收與自然排水匯流到生態池，形成一種小小的濕地感。你走在裡面會覺得它不是硬蓋出來的，而是把山林的呼吸留著——所以就算不搭氣球、只是在園區慢慢走，也會覺得很值得。

九九峰氦氣球樂園

地址：542南投縣草屯鎮藝術路258號

電話：04－96004999

營業時間：09：00－20：00（依現場公告為準）

GIO 就 日式燒肉餐廳

很推薦把這間排在升空體驗後，一方面肚子真的會開始餓，另一方面你整個人剛被山景療癒完，這時候坐下來慢慢烤肉、慢慢聊天，收尾感會很舒服。餐廳空間明亮、座位不擁擠，桌距拉得很剛好，吃起來不會有那種「旁邊都在烤、煙味很逼人」的壓迫感，反而比較像在景點裡好好吃一頓的節奏。

圖／ReadyGo

點套餐一次滿足

很多人都推薦直接點套餐，肉品搭配比較完整，從油花漂亮、入口比較細嫩的部位，到比較有咬感、越烤越香的肉，都能一次吃到。烤起來的時候，肉香一上來會很明顯，外層微微焦香、裡面還保有肉汁，搭配店家提供的多種沾醬跟調味，像是蔥鹽、柚子系、辣醬或各種鹽類香料，能玩出不同口味，想清爽一點就走鹽跟柚子香，想更下飯就走蔥鹽或重一點的醬，吃到後面也不太容易膩。

圖／ReadyGo

看完風景後的補血站

先來一口清甜的雞湯暖一下胃，接著烤肉配飯，油花跟米飯的組合超犯規，中間穿插一點冰涼的飲品或沙拉，立刻把口腔的油脂感洗掉，下一輪又能繼續烤、繼續吃，節奏很順。如果坐到視野好的位置，真的有機會邊吃邊看到氦氣球緩緩升空，那個畫面很加分、而且是「南投限定」。

圖／ReadyGo

GIO 就 日式燒肉餐廳

地址：南投縣草屯鎮藝術路258號B－2

電話：04－96004997

營業時間：11：00－20：00

常見問題

在九九峰氦氣球樂園想搭乘氦氣球需要預約嗎？

建議預約。園區初期曾採線上預約、限額入園與搭乘名額控管，熱門時段更容易滿。

九九峰氦氣球樂園的氦氣球會升到多高？

依風況與營運設定調整。官方資訊提到初期高度多設定在150公尺，並會依風況變動；每趟約15～20分鐘。

九九峰氦氣球樂園入園票怎麼算？

票價可參考官網。

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