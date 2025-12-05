ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
韓國明洞夜市旁「24小時」紫菜包飯！還有免費小菜能無限續

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

韓國首爾的「金家紫菜包飯明洞站店」傳承30年的好味道，位在明洞商圈，鄰近明洞夜市、明洞地鐵站，菜單提供辣炒年糕、拉麵、飯捲等餐點，價格親民、口味傳統，是不少人的首爾紫菜包飯、明洞韓式快餐、明洞站小吃、江北泡菜炒飯好選擇。

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

位於明洞站附近的連鎖品牌
距離首爾巴士站－明洞站（Myeong-dong Station／명동역）明洞地鐵站（Myeongdong Station）4 號出口走路2分鐘。金家飯捲（김가네）菜單以辣炒年糕、拉麵、飯捲等食材而聞名，價格平價、選擇多樣且方便，24小時營業隨時都吃得到韓式泡菜醃黃蘿蔔無限續加，起司尬泡菜蹦出新滋味，飯捲現點現包口味超多，還有冰水、廁所超方便。

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲支付方式以機器點餐為主，可以刷卡或是到櫃台人工點餐，支付韓元。

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

店內環境
以快餐店而言算是舒適，類似台灣八方雲集的定位，不過有跟麥當勞一樣24小時營業的模式，內用提供舒適的用餐空間，不僅提供紙巾、空調、洗手間，還附有水杯與飲水機和韓式小菜（免費的泡菜和醃黃蘿蔔），通常都需要顧客自取。

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

餐點介紹
由多年經驗師傅所領軍，飯捲也是現點現包，店內有不少華人面孔的師傅，所以除了韓語、英語，也有部分師傅可以用中文溝通，這次來到了韓國首爾找美食，我們前往明洞的金家紫菜包飯吃晚餐，點了金家飯捲、鐵板起司泡菜炒飯等餐點，水和湯、小菜都是自助服務的。

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

鐵板起司泡菜
泡菜炒飯經過高溫拌炒後，呈現出濃郁感相當開胃。韓式泡菜的酸辣感與濃稠融化的起司完美交融，炒飯本身帶有一定的辣度，起司不僅提供了濃郁的奶香，還能溫潤辛辣味，飯底隱沒大量融化乳酪絲，不僅增添鹹香奶香更使米飯更加滑順、濃郁，搭配著泡菜特有的酸辣發酵感相當多層次。

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲滿滿起司的鐵板起司泡菜炒飯霸氣上桌，起司香氣濃郁、帶鍋巴鑊香氣與泡菜酸辣感，多層次口感誘人無比。

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲表面鋪上煎蛋與大量海苔絲與雞蛋，不僅增添了視覺上的吸引力，多了種酥感與鮮鹹。

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲鐵盤盛裝持續保持高溫，讓盤底部形成酥脆鍋巴，焦香與酥脆咬起來卡滋卡滋。

金家飯捲
作為招牌菜品簡單卻不平凡，麻油香氣濃郁白飯粒粒分明，海苔鋪飯後放下各式配料，接著成捲分切成適口大小。內餡非常豐富，包括醃黃蘿蔔、紅蘿蔔、雞蛋、火腿、牛蒡絲、小黃瓜絲、蟹肉等多種配料，佐以麻油提出香醇感，口感層次十分豐富，不僅有時蔬的脆爽，還有雞蛋、火腿、蟹肉的飽滿感。

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲飯捲可以選擇現場食用或外帶，外帶時會包裝在紙盒內，整體非常美味實用。

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

小菜

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲提供泡菜、醃黃蘿蔔、黃豆芽等，是大大小小韓國餐廳都能發現到的經典小菜，整體脆爽酸甜辣感，不僅開胃也很解膩。

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

▲湯頭就是蠻傳統的韓式清湯，算是鮮鹹淡雅。

▲▼金家紫菜包飯明洞站店。（圖／部落客美熊提供）

金家紫菜包飯明洞站店（김가네김밥 명동역점）

營業時間：24小時營業
地址：114 Toegye-ro, Jung District, Seoul, Korean／南韓首爾特別市中區會賢洞退溪路 114 號

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

關鍵字： 金家紫菜包飯明洞站店 首爾美食 達人美食 美食情報 國外特色系列 美食雲 美熊很愛吃

