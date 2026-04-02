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海景第一排逛市集！深澳周末限定6場　滿300送50元折價券

▲海岸線旁的深澳鐵道自行車將於 4、5 月週末迎來「鐵道．海．故事」環保市集。（圖／新北市觀旅局提供）

▲海岸線旁的深澳鐵道自行車旁，將於 4、5 月周末迎來「鐵道．海．故事」環保市集。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

深澳鐵道自行車今年邁入第7年，將於4、5月指定周末，在八斗子站旁海岸草地舉辦「鐵道．海．故事」環保市集。活動日期為4月4日、5日、18日、19日，以及5月16日、17日，每日上午11點至下午5點登場，邀民眾在海景第一排逛市集，感受永續旅遊魅力。

▲八斗子車站,八斗子車站月台橫跨基隆市與新北市，可以拍到一面是新北市瑞芳區，另一頭是基隆市地標。（圖／記者彭懷玉攝）

▲八斗子車站。（圖／記者彭懷玉攝）

新北市觀旅局表示，本次市集為首次舉辦，與不務正業市集合作，規劃3大主題、15個攤位，包括集結地方特色小吃的「在地美食」、充滿創意的「職人手作」，以及主打二手好物、舊物再生的「拾光寶物」。

品牌則囊括爹地媽咪點心舖、太乙神術、蕥の手作、菜菜沒袋子、山辰香室、V’s無邊界手作、橙潁喫食舖、布亂作研究所等，讓民眾邊逛邊挖寶，也能用行動支持循環消費。

▲海岸線旁的深澳鐵道自行車將於 4、5 月週末迎來「鐵道．海．故事」環保市集。（圖／新北市觀旅局提供）

▲河豚車穿梭在綠意盎然的鐵道廊帶中。（圖／新北市觀旅局提供）

活動全面落實減塑，不主動提供一次性塑膠製品，鼓勵民眾自備購物袋與環保餐具。另外，只要市集消費滿500元，即可免費租借「療癒野餐墊」，民眾可以在八斗子站遼闊的海岸草地上，伴隨海風享受午後悠閒時光。

▲海岸線旁的深澳鐵道自行車將於 4、5 月週末迎來「鐵道．海．故事」環保市集。（圖／新北市觀旅局提供）

▲除了現場豐富的市集活動，後續更將加碼抽送出深澳鐵道自行車來回遊程。（圖／新北市觀旅局提供）

此外，市集也祭出雙重優惠，民眾於市集消費滿300元，可獲得在地合作店家50元抵用券；在合作店家消費滿300元，也能換取市集50元折價券，每日限量100份、限當日使用。後續深澳鐵道自行車官網也將抽出鐵道自行車來回遊程，替周末出遊再添亮點。

關鍵字： 新北市旅遊 深澳鐵道自行車 八斗子站旁 市集 逛市集

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