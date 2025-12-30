ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

麵條飽吸迷人油蔥香氣！台北農安街樸實老麵攤　低調飄香75年

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

走出偶遇的75年老麵店「儂安益麵館」時，腦中突然想起舒國治老師在台北幾碗麵中說到的「下午能吃乾麵否」？說說儂安益麵館的結論：店裡單純賣麵、餛飩湯，有點像基隆的感覺，端上來也很像。麵單純就是油蔥，雖然和基隆的油蔥不是一回事，沒擱醬油更能純粹的吃到麵條在嘴裡咀嚼的麵香；餛飩湯同樣帶點淡淡油蔥的大骨香，皮薄滑口，肉餡是點到為止的鹹香。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置
麵館位於中山國小站步行約莫只要5分鐘，大抵上是在新生高架道路和農安街口。至於它跟阿田麵有什麼關係，我倒是找不出兩者有什麼關連就是。但我也的確在吃的過程中不只一次想起阿田麵，兩家也都開了70多年，也是單純的賣乾麵（都有加肉片和魯蛋），餛飩湯。還有就是兩家的生意都非常好。

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

環境
麵館整體環境乾乾淨淨，裡面還有冷氣，最大的特色應該是老闆收集的大量動漫公仔放滿整個牆面。兩代的老闆都非常客氣。

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

500碗
吃完我才發現它是第一屆500碗，也不知道是那位評審投的。這邊順便說一下500盤（碗），嚴格來說它不算是一個評鑑，比較像名人推薦，每位名人評審（不一定和美食產業有關）都可以推十道（盤）十碗（小吃），有一人推薦就有一盤或一碗。

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

品項簡單明瞭
這裡只賣麵和湯，沒有任何黑白切，只有一樣燙豆芽（30元），乾的湯的都是50元，也能加量中碗60元、大碗70元，麵裡可以自由勾選滷蛋和瘦肉（里肌），另外就是餛飩湯40元，也能做成餛飩麵(70元／80元／90元)。不知道為什麼，我好喜歡這種木牌寫的菜單。

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲乾麵加肉加蛋、一碗餛飩湯總共120元，整體來說比之一般麵店略貴，但古早味的視覺滿滿。

乾麵
乾麵調味主要是油蔥，配菜是韭菜和豆芽跟基隆也有一點像，但吃起來硬是兩回事，如果沒吃過基隆的乾麵，恐怕也難說出兩者的分別。對我來說，主要是油蔥的香氣，這裡的更純然就是油蔥的香，基隆則多半會加一點點醬油或是其他調味，讓油蔥香更圓潤一些，就是比較涮嘴一點。當然，只是之於我。麵條也有一點像，這裡算是略厚於基隆廣東麵的陽春麵，麵體比較厚也就比較有咬勁。整體來說，就是簡簡單單，乾乾淨淨，麵香、油蔥香兩者合一。

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲里肌肉印象中是比阿田麵來得大塊，吃起來也算是軟嫩，有一點像沒滷過薄一點的排骨肉。

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲這裡的滷蛋是鴨蛋，吃起來蛋黃比較扎實，而且蛋特別的香，有人喜歡把蛋黃拌在麵裡一起吃。

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲拍完不到十分鐘乾乾淨淨，也算是對這碗麵的敬意。

餛飩湯
餛飩湯的湯頭感覺是大骨加油蔥，帶點油滋味的清爽，餛飩皮薄卻不破不散，肉餡少卻扎扎實實，帶著我愛卻略淡的鹹香。

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼儂安益麵館。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

儂安益麵館

地址：台北市中山區農安街83號
電話: 02－25961183
營業時間：11：30－15：00、17：00－19：30（周六日公休)

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►萬華超低調「105歲」最中餅老店！直擊手工現做過程香氣撲鼻
►深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤　飄香半世紀口味不變
►搬離城市走進離島！自給自足開隱世餐廳　隱岐島義法料理800有找

關鍵字： 儂安益麵館 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

推薦閱讀

邊泡湯邊俯瞰東川平原！隈研吾設計溫泉木屋　入場費僅1000日圓

邊泡湯邊俯瞰東川平原！隈研吾設計溫泉木屋　入場費僅1000日圓

飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！北濱公路上隱藏版什錦麵

飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！北濱公路上隱藏版什錦麵

筷子一拌秒聞迷人油蔥香！60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

筷子一拌秒聞迷人油蔥香！60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

已連續5年入選米其林指南！泰北味餐酒館藏身清邁古城區

已連續5年入選米其林指南！泰北味餐酒館藏身清邁古城區

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

好事神友會帶你看廟宇百年風華

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

義大新設施啟用　六福村大怒神將換臉

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

添好運1月續推港點吃到飽

獨／陽明山「S形落羽松秘境」重啟

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366