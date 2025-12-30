麵條飽吸迷人油蔥香氣！台北農安街樸實老麵攤　低調飄香75年

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

走出偶遇的75年老麵店「儂安益麵館」時，腦中突然想起舒國治老師在台北幾碗麵中說到的「下午能吃乾麵否」？說說儂安益麵館的結論：店裡單純賣麵、餛飩湯，有點像基隆的感覺，端上來也很像。麵單純就是油蔥，雖然和基隆的油蔥不是一回事，沒擱醬油更能純粹的吃到麵條在嘴裡咀嚼的麵香；餛飩湯同樣帶點淡淡油蔥的大骨香，皮薄滑口，肉餡是點到為止的鹹香。

交通位置

麵館位於中山國小站步行約莫只要5分鐘，大抵上是在新生高架道路和農安街口。至於它跟阿田麵有什麼關係，我倒是找不出兩者有什麼關連就是。但我也的確在吃的過程中不只一次想起阿田麵，兩家也都開了70多年，也是單純的賣乾麵（都有加肉片和魯蛋），餛飩湯。還有就是兩家的生意都非常好。

環境

麵館整體環境乾乾淨淨，裡面還有冷氣，最大的特色應該是老闆收集的大量動漫公仔放滿整個牆面。兩代的老闆都非常客氣。

500碗

吃完我才發現它是第一屆500碗，也不知道是那位評審投的。這邊順便說一下500盤（碗），嚴格來說它不算是一個評鑑，比較像名人推薦，每位名人評審（不一定和美食產業有關）都可以推十道（盤）十碗（小吃），有一人推薦就有一盤或一碗。

品項簡單明瞭

這裡只賣麵和湯，沒有任何黑白切，只有一樣燙豆芽（30元），乾的湯的都是50元，也能加量中碗60元、大碗70元，麵裡可以自由勾選滷蛋和瘦肉（里肌），另外就是餛飩湯40元，也能做成餛飩麵(70元／80元／90元)。不知道為什麼，我好喜歡這種木牌寫的菜單。

▲乾麵加肉加蛋、一碗餛飩湯總共120元，整體來說比之一般麵店略貴，但古早味的視覺滿滿。

乾麵

乾麵調味主要是油蔥，配菜是韭菜和豆芽跟基隆也有一點像，但吃起來硬是兩回事，如果沒吃過基隆的乾麵，恐怕也難說出兩者的分別。對我來說，主要是油蔥的香氣，這裡的更純然就是油蔥的香，基隆則多半會加一點點醬油或是其他調味，讓油蔥香更圓潤一些，就是比較涮嘴一點。當然，只是之於我。麵條也有一點像，這裡算是略厚於基隆廣東麵的陽春麵，麵體比較厚也就比較有咬勁。整體來說，就是簡簡單單，乾乾淨淨，麵香、油蔥香兩者合一。

▲里肌肉印象中是比阿田麵來得大塊，吃起來也算是軟嫩，有一點像沒滷過薄一點的排骨肉。

▲這裡的滷蛋是鴨蛋，吃起來蛋黃比較扎實，而且蛋特別的香，有人喜歡把蛋黃拌在麵裡一起吃。

▲拍完不到十分鐘乾乾淨淨，也算是對這碗麵的敬意。

餛飩湯

餛飩湯的湯頭感覺是大骨加油蔥，帶點油滋味的清爽，餛飩皮薄卻不破不散，肉餡少卻扎扎實實，帶著我愛卻略淡的鹹香。

儂安益麵館

地址：台北市中山區農安街83號

電話: 02－25961183

營業時間：11：30－15：00、17：00－19：30（周六日公休)

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

