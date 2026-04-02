「杜拜巧克力」變身泡芙、千層蛋塔　限時1個月販售

▲COMEME推千層杜拜巧克力蛋塔。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

「COMEME」、「COMMA」宣布推出杜拜巧克力甜點，包括千層杜拜巧克力蛋塔、杜拜巧克力焦糖泡芙，4月3日至5月3日限時開賣。

▲千層杜拜巧克力蛋塔裡還包入麻糬。

COMEME首度推出「千層杜拜巧克力蛋塔」，嚴選法國可可製成可可蛋液做為內餡，包入Q彈麻糬，最上層結合日本開心果醬與酥脆卡達伊夫絲，每顆售價140元，每人限購3顆。

▲COMMA「杜拜巧克力焦糖泡芙」。

COMMA「杜拜巧克力焦糖泡芙」把經典焦糖泡芙升級，內餡為可可卡士達，搭配卡達伊夫絲與開心果，6入售價162元、15入售價399元，每人限購30入，機場店未販售。

▲beard papa's本月限定推出全新「抹茶生乳泡芙」。（圖／beard papa's提供，下同）

▲布丁泡芙本月延長販售。

另外，beard papa's本月則推出全新限定「抹茶生乳泡芙」，使用抹茶粉結合微甜鮮奶油製成內餡，售價85元起，全門市皆有販售。

超人氣「統一布丁泡芙」則好評延長，以經典香草卡士達為基底，加入鮮奶油、焦糖凍與統一布丁，售價85元起，微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售。

▲脆糖耶克派皮可搭配抹茶、布丁、開心果餡。

4月還有「脆糖耶克」派皮，日式泡芙沾上麥芽糖，再進入烤箱烘烤，開放搭配抹茶、布丁、開心果餡（雙連店限定），每顆售價95元起，微風台北車站店、台中高鐵站店無販售。