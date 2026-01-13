米其林＆Tabelog拉麵百名店雙重認證！札幌56年滑蛋味噌拉麵

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

我朋友問我有日本吃過幾家拉麵，答案是我也不太清楚的數字，但三到四百碗總有的。那麼我通常會以什麼標準去找拉麵，其實無非有三個管道，請當地人推薦找老拉麵店、米其林拉麵、Tabelog拉麵百名店，而「拉麵 札幌一粒庵」則是三個條件俱全，那就說什麼也要去吃上一次。

結論：這是一家獨樹一格非常有特色的味噌拉麵，湯像是味噌加擔擔麵，卻是少數我可以喝完的味噌拉麵，最特別的是居然加了滑蛋，中曲麵咬勁麵香都好，足以進入我札幌拉麵的前三（少說二十碗），甚至整個北海道前五（五十至六十碗）。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲但是這大樓裡沒有通道或是樓梯可以往下，倒是大樓外兩側各有兩三個像地下道的通道可以往下。

▲位於JR札幌車站周邊的ホクレンビルB1F。

▲這ホクレンビル B1F有三家人氣店，一是樓梯下來的第一家「四文字居酒屋」，據說這家是東京很有名的居酒屋連鎖店。

▲第二家則是本店在函館主打湯咖哩的奧芝商店，也是這B1排隊最長的一家，同時它也是Tabelog咖哩百名店之一。



▲創業56年在札幌也算是一號人物，同時入選米其林拉麵及札幌拉麵Tabelog百名店的殊榮，也是Tabelog的話題店，就算是非用餐時間也得排隊。

▲跟大多數的拉麵店一樣，排隊先買餐券，如果你跟我一樣有選擇障礙，我的建議通常是直接點最貴的，一輩子也許就吃這一次。

元気がでるみそラーメン（元氣拉麵）1500日幣（約台幣303元）

算是我吃過拉麵中相對較貴的，就算是得到一星殊榮的拉麵也不見得賣這樣的價位。但，還是那句老話，偶爾吃一次，甚至是一輩子就這一次，也就不必計較。而且這一碗拉麵的確看起來蠻特別的，最少和一般的拉麵不太一樣。

味噌湯頭非常有層次

這以為會很鹹的第一口就讓我「哦哦哦」在心裡直鬼叫，感覺是加了不止一種味噌，另外多了一抹非常討喜的大蒜香（我以為是豬背脂），通常這樣的拉麵第一口我會覺得很好喝，但過半後我就會因鹹膩而喝不完，但這一碗例外，我居然就這麼油鹹香的一路到底，甚至一口冰開水都沒喝。光是這獨樹一格的湯頭，我就願意買單。

▲中曲麵咬勁非常好，咀嚼後的麵香，和略為濃厚的味噌湯頭非常搭。

▲這一碗的配菜也非常多，不少食材更是其他拉麵看不到的，是一碗配色很棒的味噌拉麵。

拉麵配料豐富

這些配料食材中，又以滑蛋最特別，除了半熟的蛋外，上面好像有一點像是擔擔麵一樣帶點辣味的肉燥，不管是單吃還是混著麵吃都有相當特別的存在感，口感、味覺都是。如果我喜歡這碗拉麵90分，那應該有20分會給這滑蛋。

叉燒肉

這一碗叉燒也和一般味噌拉麵的叉燒不太一樣，感覺肉的品質更講究，不管是部位、帶皮、肥瘦比，甚至是厚切和作法，入口皮軟油化，就連瘦肉都軟嫩到不行，上面沾滿味噌湯汁、蒜泥的滋味，好吃得亂七八糟。

湯頭也很有層次

把湯徹底攪拌後湯會變得更濃更有層次，說也奇怪那鹹度居然就不會因此再拉高，直到喝光整碗湯，居然還有一點點意猶未盡。足以進入我札幌拉麵的前三（少說20碗）、整個北海道前五（5至60碗），甚至是全日本的前十（300碗以上）。

▲店裡也有賣自製的生麵拉麵盒，本來想買，結果當天已經賣完了。

札幌一粒庵

地址：北海道札幌市中央区北四条西1－1 ホクレンビル B1F

營業時間：11：00－15：30／17：00－19：30（周二公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►萬華魚麵燕餃批發老店入選500碗！純手工老味道在地超過80年

►台中80年平價當歸鴨鵝專賣！必比登六年肯定 鵝翅鵝腸軟脆超涮嘴

►鳥取倉吉老街爆紅皇冠霜淇淋 復古電影風餐酒館營業到凌晨12點