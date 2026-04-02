酒香極濃會噴汁！南勢角無名高粱香腸攤　選用溫體豬零添加防腐劑

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

上次到南勢角覓食，發現一間超強的高粱香腸「無名高粱香腸」，酒味真的濃到爆，從來沒吃過那麼酒的香腸真的是好吃的要命！本來想說回家再查店家資訊的，沒想到Google Maps上沒地標，店家也沒招牌，豬肉攤旁邊就是香腸攤，真的是相見恨晚的好吃香腸，一定要推薦一下！

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位置｜環境

「無名高粱香腸」就在南勢角站中和台電服務所斜對面，拍到門牌號碼是和平街136號，不過Google Maps定位只能定位到134號不知道為什麼，反正豬肉攤旁邊就是香腸攤，老闆現灌香腸，老闆娘現烤香腸，看到有排隊人潮才想說買來吃吃看，沒想到還真好吃。

酒味非常濃，老闆娘說他們的香腸都不是用邊角料做的，通通都是新鮮溫體豬而且不加防腐劑，豬肉攤就在旁邊，真的新鮮可以看得到，不過豬絞肉看起來偏肥一點，吃起來的確也偏肥一點。

▲隔壁就是豬肉攤，新鮮直送夠新鮮了吧！

價格

單賣一支香腸40元，想要買回家的話一斤200元，老闆娘說大約是六支的量，因為不加防腐劑，所以也無法放太多天啦！

高粱香腸

拿的時候要小心，真的會滴汁，吃的時候也會噴汁，要小心衣服或鞋子滴到！高粱香腸吃起來覺得肥肉偏多，香腸裡的肉塊是大塊的，因為酒味很濃的關係，吃起來也不會覺得膩口。酒味真的非常濃，覺得之前吃的高粱香腸根本是小兒科，這才是大人味高粱香腸啊，吃起來都還帶著酒味的嗆度，真的是有夠厲害。

心得

吃過那麼多家香腸，這家「無名高粱香腸」的味道真的是吃過之後不會忘的大人味香腸，高粱酒下的本夠重，味道真的是始料未及的濃郁，吃過他們家高粱香腸真的不會想吃其他家的啦！

無名高粱香腸

地址：新北市中和區中和街132號

營業時間：14：30－19：30（賣完提早打烊）

水晶安蹄 不務正業過生活

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