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夢幻如雪景！新北2秘境苦楝、流蘇開6成　花期到4月中

▲在新北市美術館周邊，苦楝花進入絕佳觀賞期。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲從台鐵鶯歌站步行約6分鐘即達新北市美術館，周邊苦楝花約盛開6成。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

記者彭懷玉／綜合報導

櫻花季邁入尾聲，輪到苦楝花、流蘇接力綻放，為山林披上一層詩意薄紗。新北市景觀處表示，目前新北市美術館周邊的苦楝花，以及北投子溪櫻花林生態步道的流蘇皆已開花6成以上，預計花期可持續至4月中旬。

在新北市美術館周邊，苦楝花進入絕佳觀賞期，淡紫色花串垂掛枝頭，隨風搖曳如煙似霧，為園區增添浪漫氣息。搭乘大眾運輸的民眾，可從台鐵鶯歌站步行約6分鐘即達。

▲在新北市美術館周邊，苦楝花進入絕佳觀賞期。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲苦楝已開6-7成以上，花期約可以到4月中，以天候狀況而定。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

賞完花，接著推薦到新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館逛展，再順遊鶯歌老街品嚐在地小吃、挑選陶藝作品，輕鬆安排一趟春日小旅行。

▲北投子溪櫻花林生態步道流蘇。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲北投子溪櫻花林生態步道流蘇開5-6成以上，花期預計到4月中。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

至於北投子溪櫻花林生態步道，櫻花落幕後由流蘇優雅接棒，步道中段一株株流蘇樹綻放，白色花瓣隨風飄落，宛如一場「四月雪」。漫步在溪畔步道，耳邊是潺潺水聲，眼前是雪白花海，少了櫻花季時的嘈雜，多了幾分靜謐療癒。

▲北投子溪櫻花林生態步道流蘇。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲▼流蘇為春季代表性觀花喬木，花形細長如羽、帶有淡雅清香。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲北投子溪櫻花林生態步道流蘇。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

景觀處補充，流蘇為春季代表性觀花喬木，花形細長如羽、帶有淡雅清香，開車族前往可導航淡水區中山北路一段372號，流蘇就在此附近。

關鍵字： 新北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 新北市美術館 北投子溪櫻花林生態步道 苦楝花 流蘇

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