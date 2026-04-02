TPTE台北旅展「郵輪4人同行2人免費」　飯店餐券下殺47折

▲「2026TPTE台北旅展」將於4月10日至13日在台北世貿中心登場。（資料照／主辦方提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「2026TPTE台北旅展」將於4月10日至13日在台北世貿中心登場，集結上百家旅行社、飯店與餐飲品牌。其中歌詩達郵輪推出「4人同行2人免費」、凱撒飯店通用餐券799元下殺47折，吸引民眾提早布局暑假出遊。

交通部觀光署「五大平日國旅補助方案」預計最快4月上路，包含平日住宿最高折抵2,000元、壽星加碼至3,200元，加上嘉義市每房每晚最高補助1,000元，主辦單位預料將帶動國旅買氣，也成為旅展現場關注焦點。



行程方面，郵輪旅遊因具備「交通、住宿一次搞定」的優勢，成為近期熱門選擇。其中歌詩達郵輪「莎倫娜號」主打基隆、高雄雙港出發，規劃日韓5至6天航程，並推出「4人同行2人免費」或「3人同行1人免費」等優惠，降低家庭出遊門檻。

▲歌詩達郵輪莎倫娜號。（圖／業者提供）



短程與離島部分，舉凡金門3日遊6,990元、澎湖半自由行7,390元起都是人氣入門款；東南亞部分，展笙旅行社推出越南芽莊5日14,900元起，主打五星住宿、跳島行程與龍蝦吃到飽，吸引不少預算型旅客。



此外，北越「沙壩雲端之旅」詢問度也高，主打四人成行不加價，並贈送簽證與快速通關，帶旅客登上番西邦峰、遠眺山景；而僅需39,900元的豪華雪梨6日，能在藍山國家公園的芬多精裡，與無尾熊留下療癒合照。

▲▼凱撒飯店連鎖通用餐券799元、下殺47折；JR東日本大飯店「假日自助午、晚餐券1,499元」。（圖／主辦方提供）





在餐飲成本持續上升下，餐券成為精打細算族群鎖定的熱門商品。凱撒飯店連鎖推出通用餐券799元、下殺47折，旗下的台北凱撒、凱達及新板希爾頓更獨家加碼「和牛吃到飽」；台北遠東香格里拉大飯店自助餐券1,399元起，最高現省779元；JR東日本大飯店台北將於5月1日起調漲現場價格至1,958元，本次旅展祭出「假日自助午、晚餐券1,499元」，單張價差高達459元。

▲▼雲頂夢號祭出限時優惠；郵輪上也能打夜光保齡球。（圖／業者提供）



另外，歡慶「麗星夢郵輪」10周年，旗艦級「雲頂夢號」即日起至4月15日祭出限時優惠，同艙房入住第3、第4 人，每人只要1,800元起，降低郵輪旅遊門檻；同時優化船上體驗，包含更符合亞洲旅客習慣的活動安排、完善的中文標示與服務，以及整合吃喝玩樂的一站式度假內容，讓旅客以更輕鬆的方式享受高品質海上假期。