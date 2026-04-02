ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

拉亞聯名KITKAT推「杜拜開心果巧克力系列」　有乳酪貝果、炸雞堡

▲▼「拉亞漢堡」攜手「KITKAT®」推出全新杜拜開心果巧克力系列。（圖／拉亞漢堡提供）

▲拉亞漢堡攜手「KITKAT」推出全新杜拜開心果巧克力系列。（圖／拉亞漢堡提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早餐品牌「拉亞漢堡」攜手「KITKAT」推出全新杜拜開心果巧克力系列，共有5款新品包括乳酪貝果、厚牛芝加哥堡、XL炸雞芝加哥堡、皇后奶油吐司及可頌，還有限定套餐組合，即日起至6月1日限時開賣。

拉亞漢堡與KITKAT推出「杜拜開心果巧克力抹醬」，把巧克力脆片拌進開心果巧克力醬中，再加入「卡達依夫脆絲」，最後淋上一層巧克力醬，可搭配5款人氣品項。

▲▼「拉亞漢堡」攜手「KITKAT®」推出全新杜拜開心果巧克力系列。（圖／拉亞漢堡提供）

▲經典貝果推出杜拜開心果巧克力乳酪口味。

▲▼「拉亞漢堡」攜手「KITKAT®」推出全新杜拜開心果巧克力系列。（圖／拉亞漢堡提供）

▲杜拜開心果巧克力XL炸雞芝加哥堡為酥脆炸雞結合杜拜開心果巧克力醬。

其中甜食部分有「杜拜開心果巧克力乳酪貝果（售價69元）」、「杜拜開心果巧克力皇后奶油吐司（售價55元）」及「杜拜開心果巧克力可頌（售價59元）」；鹹食則推「杜拜開心果巧克力厚牛芝加哥堡（售價109元）」、「杜拜開心果巧克力XL炸雞芝加哥堡（售價105元）」。

此外，拉亞漢堡也推出4款限定套餐，「杜拜開心果巧克力A餐」含杜拜開心果巧克力乳酪貝果、黃金脆薯、中杯紅茶，優惠價124元；「杜拜開心果巧克力B餐」含杜拜開心果巧克力XL炸雞芝加哥堡、麥克雞塊、中杯紅茶，優惠價155元。

「杜拜開心果巧克力C餐」含杜拜開心果巧克力皇后奶油吐司、三角薯餅、中杯紅茶，優惠價95元；「杜拜開心果巧克力D餐」含杜拜開心果巧克力厚牛芝加哥堡、蘋果派、中杯紅茶，優惠價159元。

▲▼連鎖早午餐「Q Burger」首度攜手世界麵包冠軍「吳寶春師傅」推出限量手作佛卡夏系列。（圖／Q Burger提供）

▲Q Burger首度攜手世界麵包冠軍「吳寶春師傅」推出限量手作佛卡夏系列。（圖／Q Burger提供，下同）

另一連鎖早午餐「Q Burger」近日則攜手世界麵包冠軍吳寶春，推出限量手作佛卡夏系列，7種品項供消費者選擇，每日每店限量10顆，售完為止。

7種品項包括「鮮蔬莫扎瑞拉火腿佛卡夏（售價135元）」、「鮮蔬莫扎瑞拉鮪魚佛卡夏（售價135元）」、「鮮蔬橙香米蘭豬排佛卡夏（售價160元）」，以及「佛卡夏佐經典油醋醬（小份售價45元；大份65元）」。

還有3款為套餐組合，內含佛卡夏1顆搭配沙拉、主餐，有「佛卡夏鮮蔬莫扎瑞拉德式香腸餐（售價150元）」、「佛卡夏鮮蔬莫扎瑞拉卡啦雞餐（售價160元）」、「佛卡夏鮮蔬莫扎瑞拉嫩炒蛋餐（售價130元）」。

▲▼連鎖早午餐「Q Burger」首度攜手世界麵包冠軍「吳寶春師傅」推出限量手作佛卡夏系列。（圖／Q Burger提供）

▲業者同步推出6款新品。

此外，Q Burger同步開賣6款新品，有「鮮蔬莫扎瑞拉起士吐司（售價59元）」、「鮮蔬莫扎瑞拉火腿吐司（售價75元）」、「米蘭豬排起士白醬燉飯（售價170元）」、「培根雞肉捲紅醬義大利麵（售價160元）」、「氣泡冰咖啡（售價65元）」、「西西里氣泡冰咖啡（售價80元）」。

關鍵字： 美食情報 美食雲 拉亞漢堡 KITKAT Q Burger 杜拜開心果巧克力

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

推薦閱讀

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！

堅持百年古法製作！台中清水最速完售肉圓

堅持百年古法製作！台中清水最速完售肉圓

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

台人超愛住「那霸東急REI飯店」9月底歇業

療癒沖繩8路線　隨心任你自由玩

158元爽吃港點+主廚手路菜

濟州包車四處玩　自遊自在好輕鬆

泰精彩！曼谷ｘ芭達雅一次玩

住全台3間福華萬元有找附早餐

3000坪批發倉儲尋寶！彰化版好市多開箱

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新北2秘境賞花點　苦楝、流蘇開6成

熱門行程

最新新聞更多

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！

堅持百年古法製作！台中清水最速完售肉圓

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366