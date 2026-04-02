拉亞聯名KITKAT推「杜拜開心果巧克力系列」　有乳酪貝果、炸雞堡

▲拉亞漢堡攜手「KITKAT」推出全新杜拜開心果巧克力系列。（圖／拉亞漢堡提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早餐品牌「拉亞漢堡」攜手「KITKAT」推出全新杜拜開心果巧克力系列，共有5款新品包括乳酪貝果、厚牛芝加哥堡、XL炸雞芝加哥堡、皇后奶油吐司及可頌，還有限定套餐組合，即日起至6月1日限時開賣。

拉亞漢堡與KITKAT推出「杜拜開心果巧克力抹醬」，把巧克力脆片拌進開心果巧克力醬中，再加入「卡達依夫脆絲」，最後淋上一層巧克力醬，可搭配5款人氣品項。

▲經典貝果推出杜拜開心果巧克力乳酪口味。

▲杜拜開心果巧克力XL炸雞芝加哥堡為酥脆炸雞結合杜拜開心果巧克力醬。

其中甜食部分有「杜拜開心果巧克力乳酪貝果（售價69元）」、「杜拜開心果巧克力皇后奶油吐司（售價55元）」及「杜拜開心果巧克力可頌（售價59元）」；鹹食則推「杜拜開心果巧克力厚牛芝加哥堡（售價109元）」、「杜拜開心果巧克力XL炸雞芝加哥堡（售價105元）」。

此外，拉亞漢堡也推出4款限定套餐，「杜拜開心果巧克力A餐」含杜拜開心果巧克力乳酪貝果、黃金脆薯、中杯紅茶，優惠價124元；「杜拜開心果巧克力B餐」含杜拜開心果巧克力XL炸雞芝加哥堡、麥克雞塊、中杯紅茶，優惠價155元。

「杜拜開心果巧克力C餐」含杜拜開心果巧克力皇后奶油吐司、三角薯餅、中杯紅茶，優惠價95元；「杜拜開心果巧克力D餐」含杜拜開心果巧克力厚牛芝加哥堡、蘋果派、中杯紅茶，優惠價159元。

▲Q Burger首度攜手世界麵包冠軍「吳寶春師傅」推出限量手作佛卡夏系列。（圖／Q Burger提供，下同）

另一連鎖早午餐「Q Burger」近日則攜手世界麵包冠軍吳寶春，推出限量手作佛卡夏系列，7種品項供消費者選擇，每日每店限量10顆，售完為止。

7種品項包括「鮮蔬莫扎瑞拉火腿佛卡夏（售價135元）」、「鮮蔬莫扎瑞拉鮪魚佛卡夏（售價135元）」、「鮮蔬橙香米蘭豬排佛卡夏（售價160元）」，以及「佛卡夏佐經典油醋醬（小份售價45元；大份65元）」。

還有3款為套餐組合，內含佛卡夏1顆搭配沙拉、主餐，有「佛卡夏鮮蔬莫扎瑞拉德式香腸餐（售價150元）」、「佛卡夏鮮蔬莫扎瑞拉卡啦雞餐（售價160元）」、「佛卡夏鮮蔬莫扎瑞拉嫩炒蛋餐（售價130元）」。

▲業者同步推出6款新品。

此外，Q Burger同步開賣6款新品，有「鮮蔬莫扎瑞拉起士吐司（售價59元）」、「鮮蔬莫扎瑞拉火腿吐司（售價75元）」、「米蘭豬排起士白醬燉飯（售價170元）」、「培根雞肉捲紅醬義大利麵（售價160元）」、「氣泡冰咖啡（售價65元）」、「西西里氣泡冰咖啡（售價80元）」。