肉餡扎實小心噴汁！台北車站超低調胡椒餅　外國遊客也愛吃

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳莉玟

「福元胡椒餅」在台北火車站旁邊的華陰街，跟三多屋爸爸嘴、華陰街豬血糕、黃福龍脆皮蔥油餅是幾家同樣受歡迎的人氣美食，Google評價破700則卻有4.3高分。

本來福元胡椒餅並不在這次的美食探訪名單裡，看到好幾個韓國、香港遊客手上拿著福元胡椒餅的袋子，有點好奇，查了才知道就在附近，還被網友稱為「台北最好吃胡椒餅」，所以也趕緊跑來試試。想不到福元胡椒餅也是家需要抽號碼牌預訂的排隊名店，每1小時出爐一次，到底有多好吃，連觀光客都來朝聖！

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店面位置

在台北車站地下街旁邊Y13出口走2分鐘就可以抵達，過去還有一家最受歡迎的脆皮鮮奶甜甜圈，已經搬家到SOGO復興旁邊正義國宅裡。但這家福元胡椒餅比較特別的是店面相當低調，每星期只開5天，也只賣中午到傍晚。門口看起來沒幾個人在排隊，可是在這附近閒逛的時候卻總能看到觀光客手上拿著福元胡椒餅袋子，我自己也是看到有一家香港遊客買了胡椒餅，看起來賣相很吸引我，問了他們才知道這家福元胡椒餅。

店面是在騎樓下的開放式低調小店

招牌不算顯眼，一爐一次大約可以烤個70個，一對夫妻招呼客人、製作胡椒餅。靠近看到都沒半個人排隊，問了才知道，沒人是因為還沒出爐，結帳登記完店家會告訴你幾點過來。旁邊的告示板上也會看到店家告知下次幾點出爐，但這期間依舊不少人上門詢問。

菜單＆購買方式

▲現在價格是65元一顆，在台北這個物價我覺得應該也不算便宜了。

▲結帳登記完店家會告訴你幾點過來。旁邊的告示板上也會看到店家告知下次幾點出爐。

招牌胡椒餅

拿在手上蠻大一顆，半橢圓的討喜外型，重量有點沉，滿滿芝麻佈滿表層，餅皮酥香但嚼起來口感又覺得扎實，滿滿碳烤香濃郁，千萬要注意的是裡面湯汁不少，根本是長得像胡椒餅的湯包吧！不小心會噴到衣服上，建議先咬一小口吸湯汁，再大口咬下。

裡面肉餡非常飽滿

而且是大塊肉餡，肉香蔥香一起竄出，胡椒味比例蠻剛好的，吃起來不會太過辣，肉質新鮮有彈性又不乾，肥肉比例也沒這麼多，吃過真的會相當喜歡，是好吃到覺得有來附近就會想買的那種。

心得

胡椒餅也是台灣各地都非常常見的小吃美食，不過吃起來口味多少都有點不同，像在台中的純古香胡椒餅就是我很愛的一家。但話說回來，福元胡椒餅確實是名不虛傳，我不確定是不是「台北最好吃」，但確實是吃過還會想再吃，用料也實在，難怪連外國人都來買，很推薦有來台北火車站一帶的人，可以買福元胡椒餅來試試。

福元胡椒餅

地址：台北市大同區華陰街42－19號

電話：02－25500356

營業時間：12：00－18：00（周日、周一休息）

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