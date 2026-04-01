日本環球影城迎來最強「雙週年慶」　限定活動、無敵星任務必玩必買亮點大公開

▲日本環球影城迎來開園25週年，全新主題「Discover U!!!」盛大登場，開啟前所未有的驚奇體驗。（圖／日本環球影城提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導

2026年機票訂好了嗎？無論你玩過多少次日本、去過幾次主題樂園，今年3月起，絕對值得再次飛往大阪！日本環球影城將引爆史上最強「雙週年慶」，開園25週年「Discover U!!!」與超級任天堂世界5週年「We are all STARS!」同步登場，整座樂園從街頭遊行、五感震撼的設施體驗，再到限定周邊與美食，吃喝玩樂全面升級，處處洋溢著慶典般的熱鬧氛圍，許多活動更是期間推出，讓這場生日派對不只是慶祝，還要徹底刷新你的感官認知，帶來令人興奮不已的驚奇體驗。

25週年Discover U!!! 與伍迪、溫妮一起投入狂歡

日本環球影城迎接開園25週年，以「Discover U!!!」作為全年主題，邀請各地遊客親自感受前所未有的大型派對魅力，其中最吸睛的活動亮點之一，就是大人小孩都喜愛的「NO LIMIT! 遊行～Discover U!!! 版～」，將由啄木鳥伍迪與溫妮等人氣角色領軍，乘坐華麗花車接連登場，伴隨著全新遊行歌曲，不只要點燃現場氣氛，一個接著一個的表演，準備喚醒你沉睡的能量，跟著節奏自由舞動、盡情投入狂熱漩渦。

▲人氣角色們將搭乘花車華麗登場，以精彩演出為遊行增添歡慶氣息。

此外，園區還設計了不可錯過的特別橋段「Discover U!!! 時刻」，當音樂忽然響起，就是熱力狂歡開始的信號，此時從各處聚集而來的工作人員，會帶領著所有遊客一起High起來，原本看似平常的街道瞬間變成即興舞台，讓人不自覺融入其中。這種驚喜就在身邊的沉浸感，讓園區的每一分鐘都滿是期待，突如其來的歡樂時刻也將成為永生難忘的熱血回憶。

周年限定體驗升級 雲霄飛車搭配歷代神曲再掀回憶殺

25週年的驚喜不只停留在表演與遊行，也延伸到人氣設施之中。喜歡刺激的遊客，推薦必玩經典雲霄飛車「好萊塢美夢‧乘車遊」，不僅有歷代週年的回憶神曲大集合，還加入了全新紀念歌曲，當你在天際疾速穿梭，耳邊響起熟悉的旋律，就像坐上一台時光列車，一口氣回顧日本環球影城一路走來的感動與精彩，在刺激與回憶交織中，感受只有25週年才有的特殊體驗。

▲「好萊塢美夢‧乘車遊」集合歷代週年回憶神曲與全新紀念歌曲，推薦必玩！

影迷必朝聖亮點 經典名車齊聚重現電影場景

週年限定特別企劃「環球經典名車與明星典藏系列」，則是帶影迷重溫最初的悸動，將環球電影中登場的各種名車直接搬進現場，多款傳奇座駕一字排開的陣仗，宛如走進電影場景，除了近距離目睹這些細節感滿載的影史代表作，還能同框合照留下美好紀念，現場更有機會與《回到未來》的愛默·布朗博士不期而遇。跨時空的安排讓這處拍照熱點不僅好拍，更充滿了向大銀幕致敬的情懷。

▲▼「環球經典名車與明星典藏系列」可以看見各種在經典電影中登場的名車，還有機會遇見《回到未來》的愛默·布朗博士。

超級任天堂世界人氣魅力不減 星星能量引爆蘑菇王國冒險

除了25週年盛典外，日本環球影城另一個重頭戲，是「超級任天堂世界」迎來開幕5週年。這座園區自開幕以來人氣始終居高不下，從宏偉的蘑菇王國城堡到隨處可見的問號磚塊，處處高度還原經典遊戲場景；不僅能坐上「瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書～」來場極速競技，或騎乘「耀西冒險」穿梭園區，更能在撞擊金幣與互動機關的過程中，感受徹底闖入遊戲世界的沈浸式快感。隨著「咚奇剛國度」霸氣登場，壯觀的黃金神殿與刺激設施更是讓冒險層次再升級。

遊客不惜排隊也要解鎖的超級任天堂世界，持續穩坐環日本球影城的人氣首選，在這份熱潮之上，5週年活動的加持更將氣氛推向最高點！故事就從一場慶祝蛋糕開始，想幫蛋糕加上特別裝飾的碧姬公主，拜託奇諾比奧去拿無敵星回來，沒想到打開箱子後，無敵星竟然四處亂飛，意外將整個蘑菇王國妝點得繽紛閃耀。順著這股能量，遊客一踏進瑪利歐世界的入口，從映入眼廉的限定裝飾，便能感受到空氣中瀰漫著強烈歡樂氛圍，來到無敵星街，更有灑滿星星的大型特別蛋糕。

▲▼超級任天堂世界慶祝無敵的5週年，精彩內容一次滿載，要讓大家玩個痛快。

5週年限定玩法解鎖 尋找無敵星、角色互動一次體驗

園區同步推出多項限定活動，像是可以加入「尋找無敵星遊行」，與瑪利歐、路易吉及耀西並肩冒險，一起尋找散落的無敵星，另外更有「5人大集合」豪華陣容相見歡，能與瑪利歐、路易吉、碧姬公主、奇諾比奧等人，以及5週年限定的耀西，近距離互動合影，甚至還有機會在叢林中遇見咚奇剛現身，盡情享受現在才有的特別迎賓！

若想讓沈浸感倍增，一定要戴上「週年紀念能量手環」，與園區互動機關連動，一路收集金幣、挑戰任務並記錄遊玩成果，讓探索蘑菇王國更貼近遊戲體驗，尤其只要找到象徵無敵星的元素，或與朋友一起擺出星星姿勢，向工作人員展示後，就能領取5週年限定可愛貼紙，為這趟冒險留下紀念。

▲5週年限定陣容，與瑪利歐和路易吉、碧姬公主、奇諾比奧、耀西等人相見歡，還能在叢林中遇見咚奇剛。

必吃必買攻略 把雙週年回憶帶回家

雙週年慶典也帶來多款期間限定美食與紀念商品，其中必買極具收藏價值的伍迪與溫妮的25週年紀念飲料杯，無論裝入什麼飲品，喝起來都多了份派對的熱鬧感；幾乎人手一個的無敵星爆米花桶，在5週年強勢進化推出限定版，不僅會發出五彩光芒霓虹閃爍，還會播放音樂，背著它走在園區就像隨時處於「無敵狀態」。

此外，從餐廳到街頭小吃，幾乎全園區換上周年限定菜單，不僅有適合與家人好友共享份量感十足的特餐，也有必吃特別美食包括充滿創意巧思的爆米花口味雞尾酒、灑滿五彩星星造型華麗的週年紀念蛋糕、以無敵星鬆軟麵包為主角的祝福拼盤，色彩如夢幻漸層般的角色主題蘇打，兼具視覺衝擊與味覺層次的雙重饗宴，讓每一口品嚐都化為慶祝的喜悅。

▲無敵星能量爆棚的特別餐點，雙週年期間一定要品嚐限定美味。

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這場年度派對的每一份精彩已準備就緒，就等你走進日本環球影城盡情釋放、全力玩樂，化身全場最強STAR，在歡笑中覺醒全新的感官，發現那個敢於瘋狂、充滿生命力的自己正熱力全開！

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資料來源：日本環球影城

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