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不只杜鵑、繡球花！皮卡丘展到4／6　新莊光雕也延到連假後

▲「2026台北杜鵑花季」雖已落幕，但「拾花號」花屋、侏儸紀恐龍展區，以及6公尺高的皮卡丘氣偶，將持續展至4月6日。（圖／公園處提供）

▲「2026台北杜鵑花季」雖已落幕，但「拾花號」花屋將持續展至4月6日。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2026台北杜鵑花季」雖已圓滿落幕，但「拾花號」花屋、侏儸紀恐龍展區，以及6公尺高的皮卡丘氣偶，將持續展至4月6日，陪大家歡度兒童節；而每年備受期待的繡球花展區，也將展至4月15日。到了晚上，別錯過新莊中港大排光雕，一次滿足白天賞花抓寶、夜晚賞燈心願。

▲大安森林公園「2026台北杜鵑花季」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲侏儸紀恐龍展區也保留至4月6日連假後。（圖／記者彭懷玉攝）

2026台北杜鵑花季適逢十周年，今年以「拾起十年春光，綻放台北之花」為概念，打造一座森林中的綠色方舟，即便平日也湧入大批遊客前來，在春日花海中留下美好記憶。

▲「2026台北杜鵑花季」雖已落幕，但「拾花號」花屋、侏儸紀恐龍展區，以及6公尺高的皮卡丘氣偶，將持續展至4月6日。（圖／公園處提供）

▲「花伴野餐」時搬進的皮卡丘氣偶，至4月6日前，每天上午10點至下午6點展出。（圖／公園處提供）

觀傳局於上周末「花伴野餐」時搬進的2隻皮卡丘氣偶，將持續展至4月6日，期間每天上午10點至下午6點展出，寶可夢粉絲、親子族們要把握最後時機。

▲2026中港光雕現場民眾絡繹不絕。（圖／新北市水利局提供）

▲▼2026中港光雕現場民眾絡繹不絕，水利局加碼延至兒童節連假後。（圖／新北市水利局提供）

▲2026中港光雕現場民眾絡繹不絕。（圖／新北市水利局提供）

不只花展，新莊中港大排光雕展也將延長至4月6日連假結束，可與3公尺高的北極熊合影，打卡點還包含金光閃閃的星耀之樹、風車與鬱金香燈區及星星河道，為河岸點綴浪漫。另外，位於中原路與中華路交叉口的中港大排服務中心，目前委由「獨咖啡」經營作為中繼休憩站，逛累了可在咖啡廳點杯飲品稍作休息。

關鍵字： 台北市旅遊 2026台北杜鵑花季 皮卡丘 新北市旅遊 新莊中港大排光雕展

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