包棟最多可容納28人！恆春超寬敞親子友善民宿　還附烤肉區

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者蘇相云

這次我選擇入住網路推薦恆春包棟民宿「天水月民宿」，這裡距離恆春商圈、墾丁大街與南灣，開車只要五到十分鐘，品嚐恆春與墾丁美食小吃相當便利。民宿環境寬敞，還有戶外游泳池與烤肉區可以使用，可以充分的度假放鬆，是我想要推薦給想要到恆春旅行的人，最重要的原因。

交誼大廳

有許多長輩外出旅行，其實最希望的就是可以跟大家聚在一起聊天，民宿二樓規劃有設備齊全的交誼大廳，如果是家族旅遊或是多人親子旅行，夜晚時刻大家可以一同聚會，分享屏東恆春美食小吃。

游泳池

這真的是我少數見到恆春民宿裡有這麼寬敞的游泳池，大家可以在游泳池享受溫暖微風，拍攝泳池美照紀錄，親子旅客可以帶著小朋友一同戲水。

烤肉區

來到屏東恆春包棟住宿，大家一定會想要烤肉聚會，天水月民宿提供寬敞的戶外烤肉區，只要準備好烤肉食材，就可以直接揪團烤肉聚會。

停車場

來到天水月民宿不用擔心停車問題，戶外規劃有旅客專屬停車空間，可以省去尋找停車位的時間，也不用擔心車子安全。

房型

天水月民宿規劃有「大四人房」、「小四人房」、「雙人房」等三種房型，一樓跟二樓都是做相同的房間規劃，最多可容納28人包棟入住，相當適合恆春團體包棟與少人數家庭旅遊入住。

雙人房

雙人房是相當熱門的恆春民宿房型推薦，房間規劃為獨立套房空間，L型動線採單面開窗，一走進房間就會被這明亮的自然採光吸引目光。房間提供雙人床鋪，還有設置休息桌椅讓旅客自由使用，最棒的是戶外的獨立陽台，可以坐在陽台享受恆春的微風吹拂，可以自己磨咖啡豆，煮杯手沖咖啡，滿滿的度假氛圍感。

▲房間沒有提供傳統的梳妝台，而是以原木桌板替代，收納空間與旅客使用需求一次兼顧，電視、冰箱等基本配備也都一應俱全。

▲衛浴是規劃為乾濕分離，空間也相當寬敞，不會過於擁擠難以使用，洗髮精、沐浴乳等洗浴用品也都有提供。

大四人房

這間是最多家庭旅客指定入住的房型，把都市公寓空間，直接化為一間超大四人房，空間超大一口氣帶四個大行李箱入住，都不會影響彼此的動線，學齡前兒童有充足的活動空間可以體驗玩具桌遊。房間兩側都有做開窗規劃，白天時刻不需要開燈就足夠明亮，房間標配外陽台都可以自由使用。

▲房間提供兩張雙人床鋪，窗邊還有設置沙發座椅讓旅客休息使用。

▲入住會使用到的電視、冰箱、熱水壺等，房間都有提供，最棒的是動線絕佳，躺在床上就可以舒適的收看電視。

▲衛浴也是一致規劃為乾濕分離，旅客使用更加安全便利。



小四人房

如果你覺得房間設備齊全即可，但這間小四人房，也是相當不錯的選擇，雖然是小四人房，但跟其他民宿作比較，一點都不遜色，空間大小甚至還超過。房間採單面開窗，引入戶外自然光，不會過於昏暗令人不適，房間提供兩張雙人床鋪，也有為旅客提供兩組座椅，方便大家在房間稍作小休憩。

▲房間設備齊全，電視、冰箱、熱水壺等都有提供，基本上只要帶隨身行李與個人盥洗用具就可以直接入住。

▲衛浴空間也是規劃為乾濕分離，洗髮精與沐浴乳都有提供。

天水月民宿

地址：屏東縣恆春鎮南灣路891號

電話：0981－227788

＊部落客《JJ.Hsu》現有經營：IG、部落格、FB

