嘉義「洋房Villa」開箱！包棟嗨唱KTV　還有私人烤肉區

「隨緣居民宿SuiYuanJu」位於嘉義縣中埔鄉，是嘉義新開幕質感包棟Villa民宿，採現代西式洋樓設計，全館皆為包棟住宿，空間寬敞設備齊全，入住享電動麻將桌、KTV設備、廚房與烤肉空間等，是許多嘉義親子旅客與嘉義家庭旅客，安排兩天一夜包棟民宿的優先選擇。

設施介紹

房間設備：分離式冷氣機、乾濕分離衛浴、免治馬桶、洗浴用品。

公用設施：客廳空間、廚房空間、KTV、過山車麻將桌、烤肉空間、Wi-Fi 無線網路。

▲民宿前方可以停放兩台汽車，如果大家是開車前往，可以直接將汽車停至民宿一樓。

環境介紹

隨緣居民宿位於嘉義縣中埔鄉樹頭埔1－125號，就在新建成的嘉義春不老社區中，緩緩駛進社區途中，沿途的庭院園藝造景，宛如置身於國外度假Villa，由建築師規劃的兩層樓建築，從不同角度欣賞，都可發現不同的民宿建築之美。

客廳空間

一樓是客廳空間，白色優雅風格，整體空間採光非常良好，只要將窗簾拉開，室內就足夠明亮通透，讓入住旅客可以體驗到最棒的度假環境，沙發區規劃有串流影音與KTV可以使用，在另一側也有提供民宿必備的電動麻將桌，不用外出待在民宿就可以跟好友聚會聯誼感情。

▲提供設備齊全的廚房設備，電磁爐、烤箱、冰箱、基本的碗盤等都有準備，大家只要備好食材，就可以輕鬆完成料理，提醒大家使用完要記得清潔。

▲民宿特地提供迎賓點心與咖啡茶包等，旅客入住期間都可以自由取用。

▲在一樓中庭有烤肉空間，如果需要進行烤肉活動，大家可以提前詢問民宿相關事宜。

二樓衛浴空間

民宿二樓有三間房間，設置共用衛浴，提供雙床房與和室房使用，挑高空間採光設計，可以達到節能減碳的效果，整體的設計感也十分足夠。

一樓雙人房

▲如果有長輩同行，就很適合入住一樓雙人房，房間規劃有一張雙人床鋪，並搭配沙發椅與吊衣桿。

▲房間以落地窗規劃，戶外就是中庭空間，採光十分良好，不會顯得昏暗令人不適。

▲房間中沒有獨立衛浴，而是與一樓客廳共用，衛浴是採乾濕分離，讓旅客使用更加安全便利。

二樓三人房

這間三人房是民宿中的主臥室房型，房間空間相當寬敞，規劃一張加大雙人床跟一張單人床，房間沒有過度的裝潢擺件，以木質調營造簡約風格。

單人床

規劃在房間另一側，是直接在獨立空間設置床鋪，雖然空間不大，但如果是小朋友或是喜歡有獨立睡眠空間的旅客，應該會滿喜歡的。

▲窗邊有梳妝台讓旅客整理妝髮，戶外自然光也可以透過陽台與落地窗灑落房間。

▲乾濕分離衛浴空間設置在房間中央，使用拉門做空間區隔，洗髮精、沐浴乳等洗浴用品都有提供。

二樓和室房

如果入住人數較多，二樓也有規劃和室房，不用擔心沒有隱私，將拉門關起就是獨立的房間空間，如果是家庭包棟入住，小朋友們一定會在這裡玩到不想睡覺。

二樓雙床房

這間雙床房是規劃兩張單人床鋪，採單面採光規劃，房間單純的規劃為睡眠空間，所以沒有規劃太多的家具擺飾，只有提供吊衣桿讓旅客收納外套衣物，雖然簡單但睡眠舒適度絲毫不減。

▲嘉義民宿推薦隨緣居民宿，全館採包棟入住，完善的公共設施與房間規劃，讓入住旅客在隨緣居都可以度過最棒的度假夜晚。

隨緣居民宿SuiYuanJu

地址：嘉義縣中埔鄉1－125號

電話： 0958－817198

