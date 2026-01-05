冬天出發北海道必看！「6大滑雪場」交通攻略＆設施全解析

首圖／IG＠sapporo_kokusai

文／ReadyGo

當第一場雪靜靜覆上北海道的山巒，整個世界彷彿被時間輕柔按下暫停鍵，北海道這片北國大地總能讓旅人重新理解「浪漫」的含義，每一處雪場都像被時間雕琢的夢境。僅需帶上雪板與一顆自由的心，便能在風與雪之間描繪屬於你的雪國序章，特別精選6間人氣北海道雪場推薦，讓你在這個冬季找到最適合的那片白色舞台！

#1 富良野滑雪場

坐落在旭川與札幌之間、冬季時整座城鎮都被粉雪覆蓋，纜車緩緩升起，腳下是一望無際的雪原，遠方還能看見十勝岳的白色山脊！富良野滑雪場從札幌搭JR或巴士僅約兩小時，雪道設計友善、教練團完善，從初學者的緩坡到專業玩家的長距離滑道皆具挑戰性，成為許多滑雪者首選之一的北海道滑雪場。

圖／IG＠furanoski_official

富良野滑雪場

地址：Nakagoryo, Furano, Hokkaido 0768511日本

#2 札幌國際滑雪場

若想兼顧城市便利與雪場體驗，札幌國際滑雪場絕對是最佳的北海道滑雪場選擇！距離札幌市區僅一小時車程，卻擁有細膩的粉雪與多樣的滑道，雪質穩定、設施完善，尤其親子遊與初學者最為推薦，雪場還設有觀景平台，可遠眺石狩灣的壯麗雪景，其中雪道旁還有可愛的親子雪橇區與雪上摩托車體驗。

圖／IG＠sapporo_kokusai

札幌國際滑雪場

地址：日本〒061-2301 Hokkaido, Sapporo, Minami Ward, Jōzankei, 937番地先

#3 二世谷滑雪場

二世谷是全球滑雪迷朝聖的北海道雪場，以柔軟細緻的粉雪聞名於世。由四大滑雪區「新雪谷格蘭比羅夫滑雪場」、「新雪谷Annupuri滑雪場」、「Niseko Hanazono Resort」、「Niseko Village Ski Resort」相連成廣闊雪原；雪質乾爽、幾乎天天飄雪，適合專業玩家與滑雪控。

其中交通也很便利，從新千歲機場或札幌有直達巴士，如果想要住宿的旅人，這裡也提供多元住宿，從高級度假村到民宿皆有，是「滑雪＋度假」的完美組合。

圖／二世谷滑雪場官網

#4 留壽都滑雪場

留壽都距離札幌約兩小時車程，整個度假村由三座山構成，交通便捷、度假村設施完整且集中，是極受家庭旅客喜愛的北海道滑雪場！園區內設有滑雪學校、兒童遊樂設施與摩天輪，夜晚則可入住連通的渡假飯店，泡湯、享用自助餐，住宿與娛樂一應俱全，是第一次前往北海道滑雪的安心選擇。

圖／IG＠rusutsuresort_official_zh

留壽都滑雪場

地址：日本北海道虻田郡留壽都村字泉川13番地



#5 星野集團Tomamu滑雪場

粉雪綿密、坡道流暢，是被山林與雲霧擁抱的祕密雪國，除了飯店擁有壯闊山景與高級溫泉設施，這裡的雪質優異、雪道多樣，滑雪與單板族都能自在切換節奏，更重要的是人潮較少，適合想放慢腳步的滑雪愛好者，成為想要來此慢旅行族群的北海道滑雪場選擇之一。

圖／IG＠hoshinoresorts.tomamu

星野集團Tomamu滑雪場

地址：Nakatomamu, Shimukappu, Yufutsu District, Hokkaido 079-2204日本

#6 神居滑雪場

神居滑雪場位於旭川市郊，隱身於被森林圍繞的山谷中，是許多北海道在地人最愛的雪場之一，雖不若二世谷的國際知名，但雪道多樣、價格親民，雪質極佳且人潮稀少，滑行體驗順暢自在，適合想避開人潮、體驗當地風情的旅人！當纜車緩緩上升時，更可眺望旭川市與遠方的十勝山脈，宛如一瞬間置身靜謐雪畫。

圖／神居滑雪場官網

神居滑雪場

地址：Nishioka-112 Kamuicho, Asahikawa, Hokkaido 074-1181日本



