必訪千年神木群、360度雲海觀景台！阿里山眠月線入山全攻略

首圖／經濟部水利署、IG@ariel.linyu

文／ReadyGo

名列台灣八景之一的阿里山四季都有絕佳的景色，春天百花綻放、夏天螢火蟲在夜裡飛舞、秋天是賞楓和觀賞雲海的最佳季節，而冬天則能體驗迎接新年第一道曙光的感動。阿里山不能錯過的5大美景：日出、雲海、晚霞、神木、森林火車。

來到阿里山你都怎麼玩呢？清晨登上小笠原山觀景台，欣賞金燦燦的日出，俯瞰雲海與山巒交織的壯麗畫面；循著巨木群棧道一路前行，穿梭於充滿靈氣的千年神木間，享受芬多精與大自然的洗禮！阿里山國家森林遊樂區攻略，讓我們逐一揭曉這片山林的無限魅力。

阿里山國家森林遊樂區介紹

內有豐富的生態，壯麗的自然景觀，除了阿里山的必遊之處阿里山千年香林神木，還有森林小火車、各有特色的森林步道，空靈飄渺的姊妹潭、壯闊動人的雲海、美麗的祝山日出、百年慈雲寺、春天盛開的櫻花與杜鵑、秋天漫山火紅的楓葉。

阿里山森林遊樂區可以說是台灣最知名，也最受歡迎的森林遊樂區，是一個足以代表台灣霧林帶的國際級觀光景點，歡迎著來自全世界的旅人們，前來認識台灣山林豐富而美麗的面貌。

圖／台灣山林悠遊網

阿里山國家森林遊樂區門票

全票：300元、優惠票：200元、半票：150元、優待票：10元（本國籍民眾，持有身分證明文件者可購買優惠票200元）

搭乘大眾運輸工具（指公車或客運），持有票根者可購買一般優待票：150元

阿里山天氣

年均溫約10.6度，夏天氣溫大約15到25度上下，如果是秋冬或寒流時，溫度會再低5至10度。山區氣候變化及早晚溫差大，建議旅客前往阿里山務必採洋蔥式穿法。

阿里山穿搭建議

第一層：建議可穿內搭保暖衣（建議挑選較排汗的材質），第一層最為貼近皮膚，請挑選舒適排汗為主的衣物

第二層：保暖的上衣

第三層：可穿輕羽絨外套（適合寒冷氣候）

第四層：防水外套（適合高山下雪小雨氣候）



其他諸如毛帽、襪子、手套、口罩、圍巾、暖暖包就依個人禦寒度自行作搭配。凌晨觀賞日出時還是建議可以戴個毛帽保暖耳朵！外套可以挑選一件較保暖，一件較輕薄，這樣在行走阿里山森林遊樂區時可方便穿脫，尤其是至海拔一千公尺以上山區，在阿里山森林遊樂區，晚間特別冷，倘若忘了帶，可以詢問飯店通常都有出租。

阿里山小火車

阿里山鐵路最初被建造來運輸木材，現在已經變成廣受遊客歡迎的觀光火車，可以直接從嘉義北門站一路搭乘火車上阿里山，並加入全新具大片玻璃窗的「栩悅號」、超有質感的檜木列車「福森號」，將一同奔馳在阿里山森林中。

圖／IG@lider.0409

阿里山交通建議：台灣好行阿里山線、市營客運公車

特富野古道線 （途經景點望高茶園、特富野古道、鹿林神木）

眠月線（眠月線、石猴車站）

阿里山單程接送（日月潭所有溫泉飯店或周邊景點）

林鐵本線：行經嘉義－奮起湖－十字路

日出祝山線：行經阿里山站－高岳車站

沼平線：行經阿里山站－沼平站

神木線：行經阿里山站－神木區

阿里山森林遊樂區景點

阿里山博物館

位於森林遊樂區阿里山工作站附近，為一棟以檜木興建的木結構建築，原址本為高山博物館，原建於民國元年，而後重新整建，以鄒族文化博物館的型態展現，並於2009年重新開放啟用。

內部委由阿里山鄉來吉部落設計，展示阿里山早期開墾時間的機器用具、高山動植物標本，以及鄒族各部落傳統服飾、生活器物和雕刻藝術等物品，帶領遊客了解鄒族人文風情，是為保存著阿里山文史資料的重要地。

營業時間：08：30～16：30

圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署

阿里山林業鐵路

從2024年7月起，阿里山林鐵恢復全線通車，遊客可以搭乘經典的小火車，從嘉義車站一路攀升至阿里山車站。沿途穿越山林、欣賞壯麗景緻，是到訪阿里山的熱門交通方式。而且現在還有許多主題列車可以搭乘，像是以移動美術館為設計概念的檜木觀光列車——「福森號（Formosensis）」，是阿里山林鐵中最頂級的觀光列車。

圖／IG@ariel.linyu

巨木群棧道

為防止踐踏土壤、保護紅檜巨木及樹根，逐漸整理園區內神木，並分2段開闢穿梭於36株紅檜巨木群中興築巨木群步道，以供遊客觀賞阿里山地區最古老、且具生命力的檜木群，光武檜（香林神木）、千歲檜、樹靈塔、神木車站等皆為重要景點。遊客可以在這條步道上漫遊，享受芬多精與大自然的洗禮！

圖／IG@ariel.linyu

小笠原山觀景台

擁有360度的開闊視野，可遠眺阿里山、玉山、中央、雪山四大山脈，視野遼闊的程度讓人驚嘆！還可以近距離觀賞塔山、對高岳和萬歲山。觀景台的最大特色是其木造平台位於制高點，但由於需要步行上坡才能抵達，人潮相較祝山觀日平台較少，環境更加清幽寧靜，適合想要遠離喧囂、靜靜欣賞自然之美的遊客。

圖／阿里山國家風景區管理處

慈雲寺

建於1919年，四周的環境終年山嵐繚繞，環繞著鬱翠蔥蔥的古木，靈氣匯聚猶如人間仙境，與印度靈鷲山的聖地意象相似而興建。寺內供奉釋迦牟尼佛像，外層以銅鑄工藝打造，內部以金砂妝飾，展現莊嚴肅穆的佛教氛圍，佛像更有著「千年古佛」之稱，也是通往神木遺跡步道的起點之一。傍晚時分沿著步道漫步，夕陽餘暉灑落雲海，金黃色的光影隨風流動，讓人沉醉於自然與人文的和諧之美。

圖／阿里山國家風景區管理處



姊妹潭

為兩個大小不一的高山湖泊，傳說這裡曾是兩位山地姊妹為愛殉情的地方，因此得名。兩座潭距離僅約50公尺，潭水清澈碧綠，宛如一面靜止的鏡子。位在湖中心的涼亭倒映在水面，景緻靜謐秀美，環繞姊妹潭的步道設計完善，遊客可沿著步道輕鬆欣賞這對相依的高山湖泊，也是遊客最愛佇足取景的地點之一。

圖／阿里山國家風景區管理處



沼平車站

往祝山的觀日步道起點是從沼平出發，約40分鐘即可到達祝山車站。沼平車站外型復刻舊阿里山木造車庫，展現復古日式鐵道風情。附近的沼平公園遍布各種高山植物，如山櫻花、森氏杜鵑、多花紫藤等，清幽環境適合家庭休閒，也是遊樂區內著名的賞花景點。

圖／阿里山國家風景區管理處



眠月線

台灣最美的森林鐵路步道「眠月線」，建於日治時期，過去曾於921大地震，以及八八風災中造成嚴重損害，使得這段鐵路停駛至今。斑駁的枕木鐵道、空中鐵道橋、參天古木、幽暗隧道及舊車站，其獨特的自然景觀和歷史背景，成了阿里山的神秘之地。

圖／經濟部水利署

台灣最美的森林鐵路步道

經過媒體報導後，近年來成了登山的熱門景點。眠月線全長約7公里，沿途有許多景點，可以依自己的體力選擇不同的路線，但別忘了要先申請入山許可證。



如何申請阿里山眠月線入山許可證

申請單位：農業部林業及自然保育署

申請方式：線上申請

申請文件：身分證或護照、入山許可申請書

申請費用：免費

前往阿里山交通



阿里山交通建議：自駕

從台北出發，可以經由國道1號或國道3號，接台61線（台中至高雄）再轉接台18線至阿里山。若不塞車，車程大約需要3.5至4小時。

阿里山交通建議：火車

搭乘台鐵到「嘉義站」

阿里山交通建議：高鐵

搭乘高鐵到「嘉義站」

阿里山交通建議：客運

目前有開往嘉義的客運路線分別由統聯、和欣、台中客運、國光客運等幾間，下面幫大家列出從北、中、南出發的路線。抵達嘉義後，接著就要搭車上山啦！目前有「台灣好行接駁巴士」、「市營客運公車」這兩種大眾交通工具供大家選擇，想要了解更詳細的路線資訊和乘車位置，可以前往阿里山國家森林遊樂區官網查詢！

台北出發：國光客運「1834」、統聯客運「1618」

台中出發：國光客運「1870」、和欣客運「7506」

高雄出發：和欣客運「7502」

阿里山景點常見問題



阿里山最適合的旅遊時機？

阿里山一年四季都很適合旅遊，但一些季節限定活動絕對不可錯過：

3－4月：櫻花季

4－6月：螢火蟲季

12－1月：楓葉季

11－4月：是欣賞雲海的最佳時機！

阿里山私房景點推薦哪些？

阿里山的私房景點除了眠月線、沼平火車站以外，小笠原山觀景台360度開闊的視野，是欣賞日出與夕陽的最佳地點。

阿里山規劃幾天行程比較好？

阿里山小旅行可以安排至少兩天一夜遊，走完上面介紹的景點，大約需要一天；時間充裕的朋友，可以安排三天兩夜，這樣奮起湖周邊景點，也可以一起玩。

