嘉義5個必訪景點＆美食！觀景台正值雲海旺季、朝聖天然滑水道

你以為嘉義只有火雞肉飯？那你真的錯了！這趟嘉義之旅直接被打臉，從宵夜美食、仙草飲品，到能玩水滑瀑布、賞雲海的觀景台，每一站都精彩到不行。一起跟著小編探索嘉義5個超強景點，讓你從白天玩到晚上都不想回家！

阿樓師火雞肉飯：會饒舌的老闆＋深夜限定美味

嘉義的火雞肉飯百家爭鳴，但真正能做到「香氣撲鼻、口感鮮嫩」，阿樓師火雞肉飯絕對榜上有名。這家店最大的魅力，就是那碗熱氣蒸騰的白飯上，鋪滿厚實又帶汁的火雞肉片，使用每日現宰的溫體雞肉，肉質彈嫩、香氣濃郁，搭配自製油蔥與雞油香，整碗飯入口後香氣在嘴裡爆開，讓人一口接一口停不下來。

老闆是快嘴阿樓師

除了味道出色，這裡最令人印象深刻的畫面，是老闆親自走到每張桌邊結帳的瞬間。他不靠電腦、不看紙本，只用記憶和手指比劃，嘴裡快速報出每桌點的品項與金額，節奏俐落到像在饒舌。整個過程一氣呵成、毫不停頓，那份熟練與節奏感，正是屬於阿樓師特有的「嘉義日常秀」。

配菜同樣出色

滷蛋、油豆腐、小黃瓜鹹香入味，與火雞肉飯完美搭配，宵夜時間店前總是熱鬧非凡，排隊人潮中充滿笑聲，那份屬於嘉義的生活節奏在這裡展現無遺。阿樓師火雞肉飯不僅是一碗飯，更是一段「嘉義的夜晚故事」－樸實、熱情、真實又難忘。下次到嘉義，記得留一點胃，讓這碗火雞肉飯成為你旅程最溫暖的結尾。

阿樓師火雞肉飯

地址：嘉義市東區吳鳳北路102號

營業時間：16：00－00：00

電話： 05－2282738

榮興茶行：加料不加價的仙草烏龍奶

嘉義天氣炎熱，若要找一杯能真正「消暑又療癒」的飲品，那一定非榮興茶行莫屬。這家老字號茶行，外觀樸實卻總是人潮不斷，許多人來嘉義旅行，第一站就先繞來這裡報到，只為喝上一口招牌「仙草凍烏龍奶」——滑順的仙草凍搭上濃郁烏龍奶香，冰涼中帶著淡淡茶韻，順喉滑入，整個人瞬間涼到心裡。

榮興茶行之所以受歡迎，不只是因為好喝，更因為他們的誠意，所有茶皆採用自家烘焙茶葉，茶香濃卻不澀，配料每日手工熬煮，保證新鮮，最讓人驚訝的是「加料不加價」，想加仙草凍、珍珠或寒天都行，這樣實在又親切的態度，正是嘉義人最可愛的地方。

人手一杯仙草烏龍奶

午後的榮興茶行，是嘉義最日常的風景，學生外帶、上班族排隊、旅人拿著相機拍照，喝下那口滑順的甜與茶香交融，暑氣瞬間退散，只剩滿滿清爽。榮興茶行不只是一家飲料店，更像是一段嘉義生活的縮影，那份樸實、真誠與涼意，讓人一試成主顧，也讓嘉義的午後，多了一份甘甜的記憶。

榮興茶行

地址：嘉義市西區民族路601號

營業時間：平日10：00－21：00、假日10：00－18：00

電話：05－2241278

葫蘆谷瀑布：嘉義天然滑水道玩到瘋

如果說嘉義的美食能填飽胃，那葫蘆谷瀑布絕對能洗滌整個心。，從山徑走入溪谷，耳邊先傳來潺潺水聲，視線一轉，眼前便是十多公尺高的瀑布傾瀉而下，水流在岩壁上形成天然滑道，清澈透亮的水在陽光下閃爍，讓人一秒想脫鞋衝進水裡。

葫蘆谷的魅力，在於那份「野」得剛剛好，這裡不像熱門觀光區那樣擁擠，保留了原始山林的樣貌，許多在地人都會自備安全帽、防滑鞋與滑草板，直接在瀑布上「滑」下來，尖叫聲與笑聲此起彼落，雖然簡單卻極度療癒，那種與大自然零距離接觸的快感，是任何人工樂園都比不上的。

圖／ReadyGo



在這裡時間會慢下來

有人在溪邊泡腳聊天，有人靜靜聽著水聲發呆，午後微風拂過，水氣混著泥土香，讓人忘了城市的喧囂，葫蘆谷瀑布不只是一個玩水的地方，更像一場重新連結自然的冒險，無論你是想放空、拍照，或單純想被水沖得大笑一場，這裡都能滿足。

葫蘆谷瀑布

地址：嘉義縣番路鄉草山村

二延平觀景台：看雲海最美的季節就在冬天

說到嘉義的雲海聖地，二延平觀景台絕對榜上有名。位在阿里山公路旁的高處，這裡可以一覽無遺地看到層層山巒，天氣晴朗時，雲霧在山谷間翻湧，如海潮般緩緩流動，清晨時分，陽光從雲層間灑下，金光閃爍的畫面彷彿置身仙境，也讓這裡成為攝影愛好者和旅人心中的夢幻取景點。

圖／ReadyGo



十一月至隔年二月雲海旺季

當冷空氣遇上山間暖流，就會形成壯觀的雲瀑，緩緩滑落在山谷之間，站在木棧平台上，微風拂面、雲霧翻騰，彷彿伸手就能觸摸到天空，若運氣好，還能在黃昏時看到夕陽穿透雲層，將整片山頭染成金色。那一刻，所有等待都值得。

即使錯過雲海，這裡的風景依舊迷人，午後坐在觀景台的長椅上，靜靜望著遠方的山嵐與茶園，聽著風吹過樹梢的聲音，時間似乎也變得柔軟。這裡不只是看風景的地方，更像是一場心靈的充電，無論你是趕著追日出、賞雲海，還是想單純遠離塵囂，這裡都值得你駐足，來嘉義，不妨留出一個早晨或黃昏，讓自己在雲霧之上，靜靜感受大自然最溫柔的擁抱。

二延平觀景台

地址：嘉義縣番路鄉

阿宏の家：像回阿嬤家的手作火鍋

在充滿煙火氣的嘉義市區裡，「阿宏の家」是一處讓人放慢腳步、溫柔收心的地方。這家藏身在番路鄉的火鍋店外觀低調卻人氣不減，每到傍晚門口總會聚集老顧客與遠道而來的旅人，推開門，迎面而來的是熱氣與香氣交織的溫度，木質桌椅、柔黃燈光，加上老闆娘親切的笑容，瞬間讓人有回家的錯覺。

鍋手炒洋蔥牛奶鍋

老闆娘每天親自炒洋蔥，炒到金黃微焦後再倒入牛奶與高湯，整個湯底香濃卻不膩，新鮮山菜堆成小山般端上桌，每一樣都清脆鮮甜；火鍋料以當地農產為主，沒有過多加工品，吃得到食材的原味，熱氣裡夾起一口肉片，伴隨著洋蔥香與奶香交融的湯汁，暖意一路從喉嚨延伸到心裡。

老闆娘非常親切

吃火鍋的過程中，老闆娘總會親切詢問客人湯頭味道、食材夠不夠，偶爾還會端上她親手做的小菜試吃，那份熱情不只是待客，更像家人間的關懷。阿宏の家不只是餐廳，而是一個讓人放鬆、被照顧的地方，在嘉義玩了一整天，最後能坐在這裡，喝一口熱湯、聽一段家常，就是最完美的結尾。

阿宏の家

地址：嘉義縣番路鄉隙頂42號

營業時間：18：00－20：00（周三四公休）

電話：05－2586481（儘量在5點前電話提前預約訂位）

