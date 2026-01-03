ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園冬季火鍋懶人包！198元自助吧吃到飽、這間一年只賣八個月

▲▼桃園冬季必吃火鍋。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

天氣逐漸轉涼，火鍋成為了許多人心目中的首選美食。桃園除了眾所皆知的火鍋連鎖店，其實還藏著幾家必吃特色火鍋店！RG特派員精選了3家桃園冬季必吃火鍋，從一年只營業八個月的隱藏版鍋物，到高CP值的羊肉爐吃到飽，讓你在寒冷的冬季裡吃得暖心又滿足。

不論是喜歡豐富食材選擇的小資族，還是偏愛濃郁湯頭的老饕，都能在這些火鍋店找到屬於自己的美味。準備好你的味蕾，跟著RG特派員一起吃爆桃園三大火鍋了嗎？

韓鄉石頭火鍋
大溪人氣老字號韓鄉石頭火鍋一年只開八個月！夏天不營業，是每年入秋火鍋迷們翹首以盼的美食名店。餐廳沒有明顯的招牌，但每天一開門就吸引熟客排隊。石頭火鍋以麻油爆香洋蔥、青蔥等食材，再加入新鮮肉片翻炒，湯底溫和鮮甜。招牌沙茶醬更是店家自己炒的，花生、芝麻香氣濃郁，為火鍋增添了層次感。建議想吃的朋友要提前預約！

推薦餐點
外酥內綿的炸芋頭，即使下鍋煮過，仍保留微脆口感。排骨酥不需沾醬，酥脆多汁，深受食客喜愛。腰子處理得毫無腥味，搭配鮮嫩的豬肉片與大顆鮮蚵，讓人一口接一口停不下來。

▲▼桃園冬季必吃火鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

韓鄉石頭火鍋

地址：桃園市大溪區中山路46－1號
營業時間：11：30－14：00、17：00－21：00（周一二休）

金湛羊肉
冬天就是要來一鍋羊肉爐！金湛羊肉以鮮嫩無腥味的羊肉搭配濃郁中藥湯底，這裡的羊肉種類多達六種，從羊排、羊膝到羊里肌，每鍋都能無限加湯，難怪總是高朋滿座。

店內採自助式吃到飽，超過30種選項讓人目不暇給，包含新鮮蔬菜、大香菇、鮮蝦及多種火鍋料，還有爆漿奶油餐包和滷肉飯。湯底主打紅燒羊肉湯，味道濃郁卻不死鹹，搭配店家自製的豆乳醬，滋味層次更加豐富。

推薦餐點
羊肉爐吃到飽兩人以上每人650元、單人用餐700元，建議加點羊油麵線，淋上湯底再搭配豆乳醬，絕對讓你一試成主顧。趕快揪愛吃到飽的夥伴來金湛羊肉，吃飽暖身又滿足！

▲▼桃園冬季必吃火鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼桃園冬季必吃火鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

金湛羊肉

地址：桃園市中壢區環西路二段63號
營業時間：16：00－02：00（周一、二、四至00：00）
電話： 03－2812279

饗樂樂獨享鍋－中原店
這裡以自助吧吃到飽為特色，平日198元、假日238元起，提供豐富的青菜、火鍋料、飲料、滷肉飯，甚至還有麻辣鴨血和滷豆腐等經典小菜，搭配冰淇淋、爆米花和水果，簡直物超所值！最吸睛的是泡麵牆，只需加價20元即可無限享用各種泡麵。如果想要吃一頓平價又好吃的火鍋，絕對值得一試！

推薦餐點
湯底選擇多樣化，推薦他們的麻辣湯底搭配麻辣鴨血，香辣過癮，雖然肉品需要加點，但現切肉盤如低脂板腱牛和鮮嫩雞腿肉口感優秀，份量實在。

▲▼桃園冬季必吃火鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼桃園冬季必吃火鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

饗樂樂獨享鍋－中原店

地址：桃園市中壢區中山東路二段171號
營業時間：11：00－23：30
電話：03－4652313

桃園美食｜500元挑戰桃園最新夜市！璟都好夜市美食全制霸，麻油雞、炭烤雞排、舒芙蕾一次吃遍！

關鍵字： ReadyGo 達人美食 美食情報 桃園美食 美食雲 桃園火鍋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

