ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

置身雲海裡！阿里山公路最美歇腳處　低調貨櫃咖啡坐擁無敵山谷景

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

位在通往阿里山必經的山路上，「森活琚咖啡」是一間藏身於這條公路上的阿里山咖啡廳。開車經過時，綠意包圍的貨櫃屋格外吸引目光，讓人忍不住想停下腳步，感受那份屬於山林的靜謐與清新。這裡不僅是旅途中歇腳的好地方，更像是一個能讓人暫時遠離塵囂、與自然重新連結的小天地。咖啡廳是面向山谷方向的戶外座位，視野開闊，可以一邊品嚐咖啡，一邊欣賞層層疊疊的山景。晴天時雲霧飄渺、陽光灑落山頭，天氣轉陰時又多了幾分詩意的朦朧感。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

環境介紹
咖啡廳是一棟樸實的鐵皮屋，被巧妙改造成一處充滿自然氣息的戶外咖啡空間。雖然外觀簡單，但當你走進來，就能感受到店主用心營造的溫度與細節。

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

遠眺山巒雲海
木質平台、綠植圍繞，加上開放式的設計，讓整個空間與山林景色融為一體。天氣晴朗時，可以遠眺綿延的山巒與層層雲海；不過這一次造訪時，剛好遇上山區起霧，整片視野都被柔白的霧氣包圍。

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

彷彿來到仙境
雖然錯過了遼闊的山景，但那一層淡淡的霧氣反而為這個地方增添了一種夢幻的氛圍。霧在木桌間流動、在山林間游走，空氣裡帶著微微的濕潤與冷香，彷彿整個世界都被靜止了。沒有遠方的景色，也沒有喧囂的人聲，只有一杯熱咖啡的溫度和那份難得的寧靜。

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

融入自然
這樣的時刻，讓人更能體會到「森活琚」這個名字的意境－與森林共生、與自然同息。即使看不見壯麗的風景，這裡依舊是一個讓人想駐足停留的地方。

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

飲品介紹
這裡的飲品算是蠻多樣化的，價格也算實惠。各位如果有機會去阿里山的話，中間如果想要找一個停駐點休息的話，這邊的環境真的蠻讓人放鬆的。

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼森活琚咖啡。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

森活琚咖啡

地址：嘉義縣番路鄉35號
電話：0939－753060
營業時間：10：00－18：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►居高臨下俯瞰山巒河谷！桃園景觀咖啡廳　還能遠眺新溪口吊橋
►咖啡館深藏知本山谷靜謐角落！遠離塵囂眺望海景　入內要先敲鐘
►推開斑駁木門！從老大廈一秒穿越南法小鎮　深圳神秘咖啡廳開箱

關鍵字： 森活琚咖啡 嘉義旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【不要再哭啦～】狗狗受不了嬰兒哭聲　埋頭鑽棉被反應超萌XD

推薦閱讀

南投最新療癒景點！春水堂山林茶館藏浪漫梅園　還能泡足浴玩手作

南投最新療癒景點！春水堂山林茶館藏浪漫梅園　還能泡足浴玩手作

陪伴花蓮新城鄉超過70年！穿越舊時光見證老相館興衰史

陪伴花蓮新城鄉超過70年！穿越舊時光見證老相館興衰史

藏在台東海邊的療癒懶人院！看海遠離城市喧囂、慵懶狗狗陪曬太陽

藏在台東海邊的療癒懶人院！看海遠離城市喧囂、慵懶狗狗陪曬太陽

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！清幽森林民宿、獨家臭豆腐滷肉飯

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！清幽森林民宿、獨家臭豆腐滷肉飯

快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍　全聯：感謝還原真相

快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍　全聯：感謝還原真相

嘉義歐風城堡打造南台灣最大飄雪秀

嘉義歐風城堡打造南台灣最大飄雪秀

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園

棺材板、鼎邊趖變身高級板燒料理

棺材板、鼎邊趖變身高級板燒料理

山海美景令人屏息　小百岳「立霧山」重新開放

山海美景令人屏息　小百岳「立霧山」重新開放

2026元旦阿里山林鐵觀日列車12/10開放預售

2026元旦阿里山林鐵觀日列車12/10開放預售

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」

米其林入選餐廳「在來碗粿米糕」12/31熄燈

50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

礁溪超大雙人湯屋只要400元！

芯聚苑推港點吃到飽

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯

CoCo小湯圓奶茶今天買1送1　TEA TOP推「2杯+1配料」特價99元

台東最難訂餐廳主廚回台南創業

歐式宮廷風不限時圖書咖啡館！

熱門行程

最新新聞更多

快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍　全聯：感謝還原真相

嘉義歐風城堡打造南台灣最大飄雪秀

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園

棺材板、鼎邊趖變身高級板燒料理

山海美景令人屏息　小百岳「立霧山」重新開放

2026元旦阿里山林鐵觀日列車12/10開放預售

置身雲海裡！阿里山公路最美歇腳處

雞湯桑桃園首店12/6進駐環球A8

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366