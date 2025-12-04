置身雲海裡！阿里山公路最美歇腳處　低調貨櫃咖啡坐擁無敵山谷景

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

位在通往阿里山必經的山路上，「森活琚咖啡」是一間藏身於這條公路上的阿里山咖啡廳。開車經過時，綠意包圍的貨櫃屋格外吸引目光，讓人忍不住想停下腳步，感受那份屬於山林的靜謐與清新。這裡不僅是旅途中歇腳的好地方，更像是一個能讓人暫時遠離塵囂、與自然重新連結的小天地。咖啡廳是面向山谷方向的戶外座位，視野開闊，可以一邊品嚐咖啡，一邊欣賞層層疊疊的山景。晴天時雲霧飄渺、陽光灑落山頭，天氣轉陰時又多了幾分詩意的朦朧感。

環境介紹

咖啡廳是一棟樸實的鐵皮屋，被巧妙改造成一處充滿自然氣息的戶外咖啡空間。雖然外觀簡單，但當你走進來，就能感受到店主用心營造的溫度與細節。

遠眺山巒雲海

木質平台、綠植圍繞，加上開放式的設計，讓整個空間與山林景色融為一體。天氣晴朗時，可以遠眺綿延的山巒與層層雲海；不過這一次造訪時，剛好遇上山區起霧，整片視野都被柔白的霧氣包圍。

彷彿來到仙境

雖然錯過了遼闊的山景，但那一層淡淡的霧氣反而為這個地方增添了一種夢幻的氛圍。霧在木桌間流動、在山林間游走，空氣裡帶著微微的濕潤與冷香，彷彿整個世界都被靜止了。沒有遠方的景色，也沒有喧囂的人聲，只有一杯熱咖啡的溫度和那份難得的寧靜。

融入自然

這樣的時刻，讓人更能體會到「森活琚」這個名字的意境－與森林共生、與自然同息。即使看不見壯麗的風景，這裡依舊是一個讓人想駐足停留的地方。

飲品介紹

這裡的飲品算是蠻多樣化的，價格也算實惠。各位如果有機會去阿里山的話，中間如果想要找一個停駐點休息的話，這邊的環境真的蠻讓人放鬆的。

森活琚咖啡

地址：嘉義縣番路鄉35號

電話：0939－753060

營業時間：10：00－18：00

