「世界最高星巴克」在釜山！置身100樓高空遠眺海雲台美景

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

「釜山 X the Sky」位於釜山最高大樓LCT Landmark Tower的100樓，是視野很好的觀景台，而且這裡有全世界最高的星巴克，坐在落地窗旁就可以欣賞海雲台美景。只要持釜山通行證就可以直接在一樓換票，還滿方便的，這裡很適合釜山自由行的朋友前來，不管是姊妹淘還是親子族群也都推薦！

搭乘釜山膠囊列車或海岸列車的時候，一定會看到這棟
LCT Landmark Tower是釜山最高大樓，也是韓國第二高大樓。我們這天搭乘完海岸列車之後就直接到LCT Landmark Tower，因為上面的觀景台有世界最高的星巴克！聽到世界之最總是會讓人覺得好奇，而且上面的風景很好，可以遠眺海雲台沙灘和廣安大橋喔！

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

門票
我們這天是包車過來的，如果是搭乘大眾運輸的話也滿方便的。搭乘釜山都市鐵道2號線「海雲台站」7號出口，轉乘141等公車在「中一洞」下車，於第一個十字路口右轉，步行大概5分鐘就可以抵達了。如果有買釜山通行證的話，可以直接持釜山通行證入場換票。

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲到100樓不到2分鐘的時間。

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲上升過程電梯的天花板都會投放不同的畫面，一不留神就到100樓了！

環境

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲我們是去年11月份的時候來的，當時觀景台的裝潢已經很有聖誕節的氛圍了，聖誕老公公就掛在牆邊，很怕他掉下去！

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

透明玻璃地板
這個透明玻璃地板設計的步道也是這裡熱門的拍照景點之一，不過走起來並沒有想像中的可怕！窗外是波光粼粼的海景，天氣好整個都加分了！

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲99樓要通往100樓的樓梯也是網美最佳拍攝點！

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲觀景台視野真的很好，只不過玻璃窗沒那麼乾淨，拍起來還是會有反光。

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲觀景台還設有伴手禮店和外帶式的咖啡店和熱狗店。

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

星巴克
不過我們的目標是世界最高的星巴克，階梯再走上去才是星巴克的門市！不愧是世界最高的星巴克，視野真的很好，感覺把整個釜山市踩在腳下！

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲聽說韓國的星巴克有台灣喝不到的奶茶，喝起來很像台灣早餐店賣的那種奶茶。

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

甜點
冰箱裡的甜點看起來好像有點厲害，不過我們這天真的吃得超飽的，下午才喝過咖啡，然後又接著咖啡館的行程，真的沒有餓過。

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲可以看一下韓國星巴克限定的商品，居然還有海女的鑰匙圈，也太可愛！

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲還有各種可愛的星巴克杯，不知道是不是苦盡柑來遇見你的關係，覺得濟州的好像特別可愛！

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲點完之後如果想要直接在門市的座位區喝咖啡也可以啦！

大片落地窗
但是我們是點完再回到下一層樓，這裡有免費的桌椅，而且視野更寬廣。幾乎整面都是玻璃落地窗設計，我們特意選擇下午的時候來，可以同時欣賞白天和落日。

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲其實這裡還有各種裝置藝術可以拍！很多都很可愛，情侶來一定可以拍得很開心。

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲廁所也是透明玻璃窗設計，看出去風景也很好，反正窗外沒有人，上廁所也不會尷尬。

下午茶行程
釜山自由行的每一天下午幾乎都是咖啡館行程，然後我們就一直喝咖啡，不過說真的，釜山的咖啡水準我覺得很不錯！幾乎無雷。

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

風景

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲下面就是海雲台沙灘，沙灘很乾淨、海水也很乾淨，覺得釜山真的好美喔！

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲如果想要看日落的話，可以上網查一下釜山日落的時間，這天天氣還不錯，只可惜玻璃有點髒，拍起來都是反光。

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲但是可以在這個視野欣賞廣安大橋的落日也覺得很有感覺，我們這次釜山自由行的運氣還不錯，天天都是晴天。

伴手禮店

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲離開之前可以逛一下伴手禮店，這裡也買得到釜山吉祥物Boogi娃娃！

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼X the Sky。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

釜山 X the Sky

地址：30 Dalmaji-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：10：00－21：00

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
關鍵字： 釜山 X the Sky 韓國旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 國外特色系列 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

