手搖飲聯名潮牌推「純金金幣」要價近3萬　史上最貴周邊

▲「Mr.Wish x SOU‧SOU」推出第2波聯名企劃。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mr.Wish聯名「SOU・SOU」推出全新草莓飲品，還有價值2萬9999元的「純金聯名紀念金幣」，創手搖飲最貴周邊紀錄，即日起開始預購。

「Mr.Wish x SOU・SOU」第2波聯名，推出全新草莓系列茶飲「莓好桃氣（售價85元）」、「草莓紅了（售價65元）」，分別用五窨綠茶、醇厚紅茶與草莓結合，2月8日前嚐鮮價79元及59元。

▲「999.9純金聯名紀念金幣」為手搖飲聯名中最貴周邊。

▲SO-SU-U十數昆不鏽鋼吸管杯。

2款全新周邊中，「999.9純金聯名紀念金幣」創手搖飲最貴周邊紀錄，結合SOU・SOU與Mr.Wish標誌製成，售價2萬9999元，即日起開放門市購買，售完為止。

前波聯名活動很快被搶購一空的「SO-SU-U十數昆不鏽鋼吸管杯」再推新款，售價599元，限量3500個，2月9日起於門市開放預購，實際到貨時間依官網通知。

▲「五桐號xCare Bears」第2波聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

「五桐號xCare Bears」即日起也展開第2波聯名活動，這次以「新春開運、可愛加馬」為主題推出春節飲料杯共4款，選用繽紛色系搭配小熊及小馬圖案，並結合紅包袋、錢幣等春節元素。

▲▼此次推出2款周邊。

這次更推出2款加價購周邊，結合春節開運元素與可愛角色，「御守盲包」內含4款造型，加購價99元、「造型香氛片」加購價139元，於門市消費滿100元即可加購。

在門市消費滿100元還能扭蛋，有免費加料、不限金額買1送1、聯名玩偶杯套等好禮，更有全球獨家Care Bears發財金，只送不賣。

▲全球獨家Care Bears發財金只送不賣。