ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

手搖飲聯名潮牌推「純金金幣」要價近3萬　史上最貴周邊

▲▼Mr.Wish x SOU‧SOU推出第2波聯名企劃。（圖／Mr.Wish提供）

▲「Mr.Wish x SOU‧SOU」推出第2波聯名企劃。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mr.Wish聯名「SOU・SOU」推出全新草莓飲品，還有價值2萬9999元的「純金聯名紀念金幣」，創手搖飲最貴周邊紀錄，即日起開始預購。

「Mr.Wish x SOU・SOU」第2波聯名，推出全新草莓系列茶飲「莓好桃氣（售價85元）」、「草莓紅了（售價65元）」，分別用五窨綠茶、醇厚紅茶與草莓結合，2月8日前嚐鮮價79元及59元。

▲▼Mr.Wish x SOU‧SOU推出第2波聯名企劃。（圖／Mr.Wish提供）

▲「999.9純金聯名紀念金幣」為手搖飲聯名中最貴周邊。

▲▼Mr.Wish x SOU‧SOU推出第2波聯名企劃。（圖／Mr.Wish提供）

▲SO-SU-U十數昆不鏽鋼吸管杯。

2款全新周邊中，「999.9純金聯名紀念金幣」創手搖飲最貴周邊紀錄，結合SOU・SOU與Mr.Wish標誌製成，售價2萬9999元，即日起開放門市購買，售完為止。

前波聯名活動很快被搶購一空的「SO-SU-U十數昆不鏽鋼吸管杯」再推新款，售價599元，限量3500個，2月9日起於門市開放預購，實際到貨時間依官網通知。

▲▼「五桐號xCare Bears™」第2彈聯名企劃登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲「五桐號xCare Bears」第2波聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

「五桐號xCare Bears」即日起也展開第2波聯名活動，這次以「新春開運、可愛加馬」為主題推出春節飲料杯共4款，選用繽紛色系搭配小熊及小馬圖案，並結合紅包袋、錢幣等春節元素。

▲▼「五桐號xCare Bears™」第2彈聯名企劃登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼此次推出2款周邊。

▲▼「五桐號xCare Bears™」第2彈聯名企劃登場。（圖／記者蕭筠攝）

這次更推出2款加價購周邊，結合春節開運元素與可愛角色，「御守盲包」內含4款造型，加購價99元、「造型香氛片」加購價139元，於門市消費滿100元即可加購。

在門市消費滿100元還能扭蛋，有免費加料、不限金額買1送1、聯名玩偶杯套等好禮，更有全球獨家Care Bears發財金，只送不賣。

▲▼「五桐號xCare Bears™」第2彈聯名企劃登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲全球獨家Care Bears發財金只送不賣。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Mr.Wish SOU‧SOU 聯名 五桐號 Care Bears

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

推薦閱讀

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

台北「樂高新年3關卡」免費玩

台北「樂高新年3關卡」免費玩

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容

「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名

「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名

北野天滿宮夜間沉浸式光影展2月登場

北野天滿宮夜間沉浸式光影展2月登場

台鋼雄鷹「皇鷹學院」球迷一日遊1/26開搶

台鋼雄鷹「皇鷹學院」球迷一日遊1/26開搶

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

藏壽司x三麗鷗聯名企劃最終回

永和老字號烘培坊歇業兩年低調重生！

壽司郎南山店「加收5%服務費」網炸鍋　業者暫不回應

Joeman也吃過！新竹必比登推介牛肉麵

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

開業58年只賣花枝羹+米粉炒！

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

新北首家「挽肉と米」第4季開幕

台灣客去年赴日人次破676萬　消費總額全球第2

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

台北「樂高新年3關卡」免費玩

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿

國旅沒降溫！短時多次微旅行成主流

路易莎「丹生炊事」進駐台中麗寶福容

「2026美國牛肉趣味牧場跑」開放報名

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366