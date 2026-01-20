ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

不限時免費暢玩！台中LaLaport南館「超大兒童遊戲室」新登場

糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活 糖糖's 享食生活

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼台中超大免費兒童遊戲區即將登場，就在Lalaport南館一樓。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

爸爸媽媽們準備帶小孩衝一波啦！「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」南館一樓全新改裝，將原本一樓用餐區化身成超大兒童遊戲室，空間以溫暖的米色和粉嫩色系為主調，營造出安全、舒適且充滿童趣的氛圍，遊戲室內包含了多樣化的遊樂設施，還能不限時免費玩，可以帶小孩放風一整天。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台中超大免費兒童遊戲區即將登場，就在Lalaport南館一樓。（圖／部落客糖糖提供）

▲這天來逛台中LaLaport，發現原本整修中的南館一樓已經裝修差不多，不少店家已經陸續開幕，像是NET、GAGA Monster、Pintoo等店家，其中最吸引大家注目的，就是NET旁這座兒童遊樂區。

▲▼台中超大免費兒童遊戲區即將登場，就在Lalaport南館一樓。（圖／部落客糖糖提供）

▲比起北館的兒童遊戲室還要更大，已於1月9日開放，開放式空間有攀爬區、溜滑梯、數字積木等遊戲，感覺可以帶小朋友來放風一整天。

▲▼台中超大免費兒童遊戲區即將登場，就在Lalaport南館一樓。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中超大免費兒童遊戲區即將登場，就在Lalaport南館一樓。（圖／部落客糖糖提供）

▲裡頭空間也蠻大的，有些體能設施，可以鍛鍊小朋友。

▲▼台中超大免費兒童遊戲區即將登場，就在Lalaport南館一樓。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中超大免費兒童遊戲區即將登場，就在Lalaport南館一樓。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中超大免費兒童遊戲區即將登場，就在Lalaport南館一樓。（圖／部落客糖糖提供）

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中南館

地址：台中市東區進德路700號1樓
電話：04－22156991

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

周休4天又不開放訂位！台中最難吃到的戚風蛋糕　每周都有新口味
台中大坑山頂變身歐洲聖誕村！百萬夜景陪你過節　還有兒童遊戲室
台中超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足　72％黑巧脆皮捲必吃

關鍵字： 台中LaLaport 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 糖糖’s 享食生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

許光漢、邊佑錫、坂口健太郎　台韓日泰男神同框了！

推薦閱讀

台中超狂「10元爆餡紅豆餅」！每人限購10顆還是秒殺　

台中超狂「10元爆餡紅豆餅」！每人限購10顆還是秒殺　

一口回學生時代！酸爽芒果青剉冰只賣30元　台中北屯隱藏老冰店

一口回學生時代！酸爽芒果青剉冰只賣30元　台中北屯隱藏老冰店

丹麥可頌變身「女巫の掃帚」超搶手！萬聖限定甜點延長開賣到跨年

丹麥可頌變身「女巫の掃帚」超搶手！萬聖限定甜點延長開賣到跨年

台中石臼現磨手工義大利麵！堅持一麵一醬　開放式廚房增添臨場感

台中石臼現磨手工義大利麵！堅持一麵一醬　開放式廚房增添臨場感

台中LaLaport「超大兒童遊戲室」免費暢玩

台中LaLaport「超大兒童遊戲室」免費暢玩

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

遊縱谷無里程焦慮　花蓮南區2處充電樁開放中

遊縱谷無里程焦慮　花蓮南區2處充電樁開放中

2026出國趨勢「天數短、次數多」

2026出國趨勢「天數短、次數多」

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

北海道自駕遊必存！美瑛「網紅樹」地圖

北海道自駕遊必存！美瑛「網紅樹」地圖

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

米其林公布1月5家新入選餐廳

阿里山賓館：平日售價1萬5含早晚餐

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松

《愛情怎麼翻譯？》鎌倉6取景地攻略

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台中LaLaport「超大兒童遊戲室」免費暢玩

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

遊縱谷無里程焦慮　花蓮南區2處充電樁開放中

2026出國趨勢「天數短、次數多」

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

北海道自駕遊必存！美瑛「網紅樹」地圖

直升機載2台人「遊熊本阿蘇火山」失聯　觀光署：尚無旅行社通報

超商抗寒優惠！發熱衣、奶茶買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366