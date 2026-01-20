不限時免費暢玩！台中LaLaport南館「超大兒童遊戲室」新登場

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

爸爸媽媽們準備帶小孩衝一波啦！「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」南館一樓全新改裝，將原本一樓用餐區化身成超大兒童遊戲室，空間以溫暖的米色和粉嫩色系為主調，營造出安全、舒適且充滿童趣的氛圍，遊戲室內包含了多樣化的遊樂設施，還能不限時免費玩，可以帶小孩放風一整天。

▲這天來逛台中LaLaport，發現原本整修中的南館一樓已經裝修差不多，不少店家已經陸續開幕，像是NET、GAGA Monster、Pintoo等店家，其中最吸引大家注目的，就是NET旁這座兒童遊樂區。



▲比起北館的兒童遊戲室還要更大，已於1月9日開放，開放式空間有攀爬區、溜滑梯、數字積木等遊戲，感覺可以帶小朋友來放風一整天。



▲裡頭空間也蠻大的，有些體能設施，可以鍛鍊小朋友。

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中南館

地址：台中市東區進德路700號1樓

電話：04－22156991

