拉亞漢堡開放「跨店寄杯、手機轉贈」　奶茶限時買10送10

▲▼拉亞漢堡推出全新現炸爆漿「生甜甜圈」。（圖／記者蕭筠攝）

▲拉亞漢堡APP推出2大新功能，生甜甜圈也開放寄件。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

拉亞漢堡「Laya NOW APP」推出2大全新功能，包括「跨店寄杯」與「手機轉贈」，明（21）日正式上線。首波寄杯品項有去年賣260萬杯的「奶茶」、「蘋果茶」以及新品「藍莓乳酪生甜甜圈」，奶茶再享限時買10送10預購優惠。

▲▼拉亞漢堡聯名《葬送的芙莉蓮》。（圖／拉亞漢堡提供）

▲首波開放奶茶、蘋果茶、藍莓乳酪生甜甜圈寄件。

Laya NOW APP是台灣首家「全台跨店寄杯、任一門市領取」早餐店，同步推出「手機號碼一鍵轉贈」功能，輸入對方電話即可將購買品項轉給好友、家人。

1月21日至1月30日「奶茶買10送10」隨行券預購優惠，每人限購1組，售完為止，1月31日起開放兌換，奶茶預購優惠須在90天內使用完畢，其餘方案開放180天內換完。

▲▼摩斯漢堡12月新品 。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡早餐開賣貝果系列。（圖／業者提供）

另外，摩斯漢堡早餐近日則首度開賣「貝果系列」，提供「培根雞蛋貝果」、「蕃茄吉士蛋貝果」、「火腿歐姆蛋貝果」3種口味，售價皆為65元。

此外還有2款新堡，「海老雙蝦堡」，選用2尾白蝦裹上麵衣酥炸，搭配日式大阪燒醬與塔塔醬，售價125元；「柚香明太子海洋珍珠堡」以鮮蝦、魷魚及蔬菜製成日式天婦羅，搭配阿拉斯加鱈魚卵製成的明太子醬與芥末，再用柚香漬蘿蔔點綴，售價120元。

