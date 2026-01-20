ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
向六福村28年「大怒神」告別！業者：將重新彩繪、改燈光投影

▲六福村主題遊樂園大怒神將換新裝。（圖／翻攝自Facebook／六福村主題遊樂園）

▲六福村大怒神將換新裝，包含重新彩繪、燈光投影，施工期間照常營運。（圖／翻攝自Facebook／六福村主題遊樂園）

記者彭懷玉／台北報導

大怒神是六福村主題樂園經典的設施之一。今（20日）業者於粉專上突襲預告「風雨中的告別，是為了更美好的重逢」，讓不少粉絲以為大怒神要關閉。對此，業者解釋，歷經28年的風霜，大怒神將重新彩繪，並調整燈光投影，施工期間照常營運。

▲六福村主題遊樂園大怒神將換新裝。（圖／翻攝自Facebook／六福村主題遊樂園）

▲「大怒神」從1998年營運至今，熬過921地震、八八風災等考驗。（圖／翻攝自Facebook／六福村主題遊樂園）

17層樓高的自由落體設施「大怒神」，是六福村主題樂園必玩設施，從1998年營運至今，歷經921大地震的搖晃、無數颱風的侵襲、八八風災的考驗，28個年頭依舊挺立。六福村小編今稍早於粉專上發文「再見了，舊面孔」，但又指出大怒神不會消失，它只是要以全新的姿態，繼續陪伴民眾度過下一個28年。

▲六福村主題遊樂園大怒神將換新裝。（圖／翻攝自Facebook／六福村主題遊樂園）

▲大怒神日前舉行換裝變臉彩繪設計大賽，邀網友發揮創意讓大怒神變身叢林狂野等不同風格。（圖／翻攝自Facebook／六福村主題遊樂園）

對此，業者證實，大怒神將重新彩繪，並打上全新燈光投影，不過期間將照常營運。實際上，六福村在去年12月22日便公開徵選大怒神變臉創意彩繪，未來大怒神的新面貌，將由廣大網友來決定，活動在1月22日截止。

大怒神消息一出，反倒讓網友想起因颱風損毀後停用的「蘇丹王大冒險」。網友紛紛表示，「還我蘇丹王！蘇丹王第一名」、「可以還給我們蘇丹王嗎」、「六福村最好玩的絕對是蘇丹王」、「蘇丹王該修回來了吧」、「蘇丹王是不是不修了？好想再玩一次小時候的記憶」，針對一票網友熱烈敲碗盼人氣設施回歸，業者低調給出回應「不會，因為零件已經停產。」

關鍵字： 新竹縣旅遊 關西六福村 六福村 樂園旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

