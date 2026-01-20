ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
排餐+自助吧吃到飽最低398元　TOK牛排屋全台首店試營運

▲TOK牛排館。（圖／記者黃士原攝）

▲TOK牛排館試營運中。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼人氣質感鍋物「荿蒔敘」後，台元紡織旗下餐飲事業「蒔慕」再推出新品牌「TOK牛排屋」，排餐最低398元，還能無限享用蔬食自助吧。瞄準親子客群消費力，120公分以下兒童不只可免費享用自助吧，還贈送濃湯麵包盅。

台元紡織旗下餐飲事業「蒔慕」去年進行「TOK盡興食光」的轉型，收掉大巨蛋店，裕隆城店則是改成「TOK牛排屋」，專注呈現經典牛排的原始風味，菜單上有10多款排餐，為了符合不同消費者的需求，還有雞腿排、鴨胸、豬排、羊排、海鮮雙拼等選擇，最低398元，即日起至2月26日試營運。

▲TOK牛排館。（圖／記者黃士原攝）

▲TOK蒜香重磅牛排。（圖／記者黃士原攝）

▲TOK牛排館。（圖／記者黃士原攝）

▲頂級臻味炙燒和牛。（圖／記者黃士原攝）

▲TOK牛排館。（圖／記者黃士原攝）

▲典藏紐約客牛排。（圖／記者黃士原攝）

餐廳首推「TOK蒜香重磅牛排」，598元便可盡享10盎司超大肉量，上面還撒上大量的酥炸金黃蒜片；「頂級臻味炙燒和牛（1398元）」選用美國極黑和牛肋眼部位，主廚採煎、烤、靜置再反覆煎製上色繁複工序，以鎖住肉汁。其他牛排主餐還有肉質軟嫩的「主廚嚴選菲力牛排（798元）」、肉香濃郁的「典藏紐約客牛排（798元）」，以及油花均勻的「極上火烤肋眼牛排（858元）」。

▲TOK牛排館。（圖／記者黃士原攝）

▲香煎穀倉鴨胸。（圖／記者黃士原攝）

不吃牛的民眾，也有「脆皮牧場雞腿排（398元）」、「香煎穀倉鴨胸（698元）」可選。前者先以義式香草、鹽與香油稍微調味醃漬一夜，再進烤箱烘烤，造就外皮酥脆又保有肉質軟嫩口感。後者以舒肥、香煎適當逼出油脂後再進烤箱，搭配上主廚特製熬煮的紅酒醋醬。

▲TOK牛排館。（圖／記者黃士原攝）

▲自助吧生菜區、水果區。（圖／記者黃士原攝）

只要點用主餐，就可享有蔬食自助吧吃到飽，包含生菜區、水果區與烤麵包，供應超過18種以上的生菜與節令水果，還能吃到行健村小農直送的當季有機生菜；另有飲料吧、冰淇淋，也能無限取用。

TOK牛排屋瞄準親子客群消費力，120公分以下兒童與父母同行，不只可免費享用自助吧，餐廳再送濃湯麵包盅。

▲TOK牛排館。（圖／記者黃士原攝）

▲TOK牛排屋即日起至1月26日試營運期間，點任一主餐即免費升級套餐。（圖／記者黃士原攝）

歡慶開幕，TOK牛排屋推出三重優惠，即日起至1月26日試營運期間，點任一主餐即免費升級套餐，免費享有酥皮玉米濃湯與手工豆花；開幕日1月27日及隔天推出第2份主餐半價（以價格較低者計算），加碼再送兩張脆皮牧場雞腿排「買一送一」雙人回客兌換券；1月29日至2月13日，兩人同行點兩份排餐即贈限量「現烤鮑魚」1份（2顆）。

▲全台最大的我家牛排高雄同盟店1/25開幕。（圖／高雄美食地圖提供）

另外，被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排，去年就傳出即將在高雄開出旗艦店（同盟店），地點就在三民區同盟三路、高雄牛角旗艦店舊址，經過半年多的籌備，由於店面占地1000坪，取代板橋遠科店成為全台最大的分店。業者日前宣布1月25日開幕。

我家牛排高雄同盟店表示，將全面引進於北部引發排隊狂潮的「豪華自助吧模式」，挑戰南台灣最高 CP值自助餐飲寶座，升級版豪華自助吧每日供應現煮熱炒、港式點心、炸物及涼拌菜，多款品牌冰淇淋與專櫃等級甜點也是吃到飽。同時，延續網友盛讚的「最強水果行」封號，餐檯上每日提供超過20種的現切當季水果。

台中LaLaport「超大兒童遊戲室」免費暢玩

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

遊縱谷無里程焦慮　花蓮南區2處充電樁開放中

2026出國趨勢「天數短、次數多」

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

北海道自駕遊必存！美瑛「網紅樹」地圖

直升機載2台人「遊熊本阿蘇火山」失聯　觀光署：尚無旅行社通報

超商抗寒優惠！發熱衣、奶茶買1送1

Mister Donut爆餡「波波隆尼」推2款新口味　限時買5送1

冬天追櫻去！汐止康誥坑溪夜櫻點燈

