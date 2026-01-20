日本入冬最強寒流來襲「將有破紀錄大雪」　明後天鐵路恐停駛

▲日本入冬以來最強寒流來襲，日本氣象廳警告可能出現破紀錄積雪。（示意圖／路透）

記者蔡玟君／綜合報導

這幾天計畫赴日旅遊，或正在日本當地的旅客注意了！日本氣象廳發布緊急通報，受強烈低氣壓及冬季型氣壓影響，日本全國即日起至1月25日為止將迎來入冬最強寒流。北日本、日本海側地區將出現猛烈吹雪與破紀錄積雪，預計對機場、新幹線及高速公路造成長期影響，建議旅客隨時留意最新交通情況。

根據日本氣象廳預測，此次降雪影響範圍極廣且時間長。北海道與東北地區需嚴防猛烈吹雪，能見度極低；北陸、近畿地區積雪量會快速增加，新潟縣更可能出現單日降雪量達100公分的情況。而岐阜縣、鳥取縣則將出現警報級大雪，平時少雪的區域亦有積雪的可能性。

目前日本國內線航班截至20日中午為止已有超過100架次取消，而鐵路、新幹線在21、22日有極大機率出現延遲、臨時停駛或預防性停駛情況，旅客需隨時留意交通行駛情況，並保留更多彈性交通時間。

公路方面，為防止車輛受困雪中，高速公路可能實施「預防性通行禁止」，隨著近年台灣人赴日旅遊自駕越來越普及，旅客除了留意路況外，也應避免在惡劣天氣下行駛雪地道路。旅客若要掌握最新交通資訊，可以鎖定電視、日本氣象廳與鐵路公司官網。