高雄首店！Potato Corner 2/12進駐漢神巨蛋購物廣場

▲Potato Corner首度插旗高雄，2/12進駐漢神巨蛋購物廣場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以現點現炸、現拌調味風靡全球的薯條品牌「Potato Corner」，自去年8月登台後，已經在大台北、桃園、新竹與台中開出7家分店，接下來南下到高雄展店，2月12日進駐漢神巨蛋購物廣場。

Potato Corner是源自於菲律賓的知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市，以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名。去年8月初首度登台，首波主打4種人氣口味，分別是酸奶洋蔥（Sour Cream ＆ Onion）、碳烤BBQ（BBQ）、香濃起司（Cheese）、香辣BBQ（Chili BBQ），小份78元、中份128元、大份168元（可選2種口味）、特大份258元（可選2種口味）。

▲Potato Corner台北西門店去年底開幕。（圖／記者黃士原攝）

Potato Corner目前在台已有7家分店，分別是統一時代店、京站店、新店裕隆城店、大江店、巨城店、新光三越中港店，以及去年底才開幕台北西門店。迎接全新2026年，品牌首度前往高雄展店，2月12日進駐漢神巨蛋購物廣場。

▲屯京拉麵重回高雄。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本連鎖拉麵店「屯京拉麵」重回高雄，新店址落腳新光三越高雄左營店的彩虹市集，1月22日開幕，2月8日前祭出三重好康活動，除了指定拉麵招待大杯飲品、粉專按讚招待拉麵配料，消費滿888元再送拉麵兌換券。

來自日本東京池袋的屯京拉麵，主打道地豚骨醬油風味，每日自製的粗捲麵條口感嚼勁十足，搭配以豬大骨、雞腳等材料熬煮的豚骨湯頭，並佐以特製秘方醬油增添甜味，成功擄獲拉麵迷的胃。