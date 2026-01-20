ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
遊縱谷無里程焦慮！安通鐵馬驛站、羅山遊客中心充電樁開放中

▲▼花蓮南區安通鐵馬驛站、羅山遊客中心2處建置充電樁，解除電動車車主旅程焦慮。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼花蓮南區安通鐵馬驛站、羅山遊客中心2處建置充電樁，解除電動車車主旅程焦慮。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著推動「2050淨零排放」政策及電動車的普及，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處，針對觀光遊憩據點的交通運輸節點，建立具示範效果之公共收費充電樁，盼藉由公共停車場所建置之充電樁，解決景區周邊充電樁不足之問題。

▲▼花蓮南區安通鐵馬驛站、羅山遊客中心2處建置充電樁，解除電動車車主旅程焦慮。（圖／縱管處提供，下同）

花蓮縣南區的玉里鎮與富里鄉一帶，缺乏高效能的電動車充電站，導致電動車遊客在規劃長途縱谷行程時，往往面臨路徑選擇的限制，因此縱管處選定具備歷史文化意義的「安通鐵馬驛站」以及具備農遊樞紐地位的「羅山遊客中心」，建置高規格的240kW快充電動汽車充電樁（CCS1、CCS2），並於115年1月7日起以全時段9元/度的收費標準，正式對外開放使用，對於行駛於台9線的遊客而言，能夠在15至20分鐘內補充200公里續航力，將大幅地提升了遊客的旅遊規劃彈性，掃除里程焦慮，暢遊花東縱谷。

▲▼花蓮南區安通鐵馬驛站、羅山遊客中心2處建置充電樁，解除電動車車主旅程焦慮。（圖／縱管處提供，下同）

▲電動車充電須知。

縱管處許宗民處長表示，電動車駕駛往往需要在花蓮或台東市區充飽電才敢上路，且在路途中不敢隨意偏離主幹道探索支線景點，安通與羅山站點的啟用，正是打通了縱谷綠色旅遊的任督二脈，讓遊客能進行深度旅遊，而安通與羅山僅是起點，預計於115年第2季，接續開放「鯉魚潭潭南」及「鳳林遊憩區」等2場域的電動車充電站，打造新的綠色旅遊模式。

相關資訊及連結：
1.花東縱谷國家風景區管理處官網http://www.erv-nsa.gov.tw
2.花東縱谷管理處諮詢電話
免付費服務專線：0800-000115；鶴岡遊客中心03-8875306；鯉魚潭管理站03-8641691；羅山管理站03-8821725；鹿野管理站089-551637
 

關鍵字： 縱谷 里程焦慮 安通鐵馬驛站 羅山遊客中心 充電樁 開放

