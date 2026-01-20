「DIY滾印紅包袋」網路爆紅！台灣4機場免費玩　體驗地點一次看

▲全台4大機場都可以免費體驗DIY滾印紅包袋。（圖／昇恆昌免稅商店提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

寒假到來，加上農曆新年將至，許多人已安排好出國旅遊。昇恆昌免稅商店為了迎接新年，即日起在全台4大機場推出「DIY福印紅包」免費體驗，領取紅包袋後，可以使用滾輪印章在紅包袋上滾出圖案，推出後即在網路爆紅。

昇恆昌從即日起至2月25日在松山機場8號登機門客服櫃台前、桃園機場第一航廈鄰近B6登機門的書店廊道、桃園機場第二航廈中央區廣場、台中機場3樓出境區公共空間，以及高雄小港機場G23候機室前，推出 DIY福印紅包體驗。

▲▼免稅店業者在機場推出一系列馬來相關喜慶活動。

旅客至昇恆昌客服櫃台領取紅包袋，即可使用滾輪印章在紅包袋上滾出「馬上有福」圖案，紅包背面印有 RICHCLUB 會員 QR Code，成為新會員可立即獲得新臺幣100元購物金，象徵「馬上有錢」。其中台中機場體驗紅包袋製作體驗至2月24日為止。

該活動透過網友在社群平台threads上分享立刻爆紅，不過業者也提醒，昇仍昌客服櫃檯領取紅包袋有營業時間，若超過營業時間，旅客想體驗必須自備紅包袋，滾印台則是24小時開放。

▲桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業。（圖／桃園機場公司提供）



此外，有鑒於國人赴日本旅遊熱度未減，為縮短旅客入境通關時間，桃園機場再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月29日起至2月25日適用4家國籍航空的15條航線，總計有122個航班受惠。

桃園機場公司表示，「台日機場入境事先確認」作業曾在2024年寒假及春節期間辦理，期間吸引許多旅客參與，今年再次與日本出入國在留管理廳合作，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共有15條航線、預計122個航班參與，旅客可利用於候機室的等待時間，預先確認入境資料，縮短抵達日本機場後的通關審查時間。

▲「台日機場入境事先確認」作業適用航班。（圖／桃園機場公司提供）

機場公司指出，此次抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島等機場，更增加神戶、大分，共計11個機場，旅客在適用航班的櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，於班機起飛前30分鐘停止受理。

機場公司說明，「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認。旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境，適用對象為從台灣出發至日本「短期滯在」的特定航班旅客。

機場公司提醒，辦理入境事先確認時，旅客除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於「Visit Japan Web」（VJW）完成日本入境手續資料登錄的旅客，也可選擇登入VJW操作，並出示畫面供審查人員確認。