CoCo擂焙珍奶買1送1　迷客夏2杯組合79元起

▲▼CoCo冬韻擂焙珍奶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo今天享冬韻擂焙珍奶買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲業者持續推出優惠，CoCo「冬韻擂焙珍奶」買1送1，迷客夏2杯組合79元起，一手私藏紅茶「紅琥珀凍茶拿鐵」特價50元。

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏推A+B組合優惠79元起。（圖／迷客夏提供）

●CoCo
CoCo今天「冬韻擂焙珍奶」買1送1，換算單杯只要35元，售完為止。業者提醒透過官方LINE或都可訂線上點購才有優惠，每人限領2張券（共4杯飲料）。

●一手私藏世界紅茶
一手私藏紅茶1月26日前「紅琥珀凍茶拿鐵」單杯特價50元，限冷飲、到店消費、每人每次限購3杯，自備環保杯可再折扣。

●鶴茶樓
鶴茶樓即日起至1月27日於Uber Eats祭出「泰式奶茶泰奶凍」、「杏仁奶蓋烏龍茶」可享同品項買1送1，每人各限購3組，詳細資訊依外送平台APP為主。

●迷客夏
迷客夏2月3日前有「A+B組合優惠」，於門市購買A區醇濃鮮奶茶L杯+B區愛茶的牛即享折扣，北部89元、南部79元，優惠可累計。

南部價區域：台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東。北部價區域：基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台東、澎湖、金門。

