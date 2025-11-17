一咬金黃蛋液瞬間潰堤！旗山爆漿「蛋中蛋」雞蛋糕

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

高雄旗山區中山路上的「旗山梨大蛋中蛋」在地經營13年，菜單提供蛋中蛋、甜食等餐點，鄰近實踐大學高雄校區、內門紫竹寺、旗山老街、旗山市場，口味道地、用料實在，是不少人的旗山老街美食好選擇。

▲雞蛋糕裡頭包雞蛋也太酷，一天只營業3個多小時，大口咬下會爆漿。

▲蛋中蛋是韓國傳統雞蛋糕，不用搭飛機到首爾就能吃到明洞梨大有名的蛋中蛋，是旗山下午茶好選擇。

在哪裡？

旗山梨大蛋中蛋－旗山小山丘甜點手作坊位於高雄市旗山區中山路13號，距離高雄市公車站－延平路（旗山區公所）走路6分鐘，鄰近旗山老街、旗山市場、實踐大學高雄校區、內門紫竹寺、美濃民俗村，周邊有旗山紅糟肉、秀明豬心冬粉、北站手工外省麵、旗山 常美冰店、吳記肉丸等餐飲場所。

▲菜單提供蛋中蛋與各式甜品。

▲環境就是街邊小吃攤，沒有提供內用區，不少朋友會選擇在老街散步享用。

料理過程

由烘焙業多年經驗的師傅所掌廚，從食材到料理方式都不假他人，特別選用每日牧場直送的新鮮雞蛋，麵糊選用日本進口純麵粉製成，嚴選法國依思尼頂級奶油，還有切達起司與莫札瑞拉起司的黃金比例；現場打麵糊接著倒進模型烤盤，專注掌控每一道火候，經過翻面與炙烤，再輕輕打上雞蛋，再蓋上第二層麵糊，烘焙出金黃酥香的雞蛋糕體。

▲我們點了一份蛋中蛋，可以選擇全熟或是八分熟。

口感

大口咬下，甜、鹹、鬆、滑完美融合，外層綿軟、內層絲滑，鹹香與甜味漫開在唇齒間。外層是香氣濃郁的雞蛋糕，內層藏著一顆真實的蛋，切達與莫札瑞拉起司的濃郁香氣在空氣中緩緩散開，外層綿密、內裡流心，八分熟的蛋液如瀑布湧出，外層的麵糊散發著淡淡奶香與起司鹹味，香氣層層堆疊，起司的鹹香、麵糊的甜潤、柔軟與滑順交在舌尖舞蹈。

旗山梨大蛋中蛋

地址：高雄市旗山區中山路13號

電話：0932－857722

營業時間：14：00～17：48、周六周日12：00～17：48（周一、二、三公休)

