口感激似無酒精馬格利！開箱廣藏市場人氣甜米露　發酵飲微甜不膩

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼廣藏市場甜米露。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

來到廣藏市場就是要吃甜米露，綠豆煎餅、紫菜飯捲配韓式小甜水最過癮，更有多種綜合果汁不要錯過。韓國首爾的「廣藏市場甜米露」是在地人氣甜品店，菜單提供果汁、綜合果汁、甜米露等飲品，鄰近芳山市場、鐘路五街，口味傳統、用料實在，是不少人的首爾甜米露、廣藏市場甜品、鐘路區飲品好選擇。

▲▼廣藏市場甜米露。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼廣藏市場甜米露。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

好吃嗎？
位於廣藏市場以販售各式甜米露與鮮果汁為主，位於東部A60號攤，廣藏市場還有多種綠豆煎餅、麻藥飯捲、核桃雞蛋糕、生章魚、辣炒年糕等韓式餐點。

▲▼廣藏市場甜米露。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

在哪裡？
距離首爾公車站－1號線鍾路5街站9號出口走路1分鐘，2號線／5號線乙支路4街站4號出口走路3分鐘、距離首爾巴士站－鍾路5街（Jongno 5－ga.Gwangjang Market）走路3分鐘。

Jongno 5－ga.Gwangjang Market巴士站有以下路線101、103、106、140、143、150、370、720、721、160、2112、7212、2014、111、9301可以抵達，於鍾路5街到站下車。

價目表

▲▼廣藏市場甜米露。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供果汁、綜合果汁與甜米露等餐點。

好逛嗎？
「廣藏市場」原名東大門市場，位於韓國首爾市鍾路區，是一座具有悠久歷史的傳統市場，是不少首爾人與世界各地觀光客的首選，由於其便利的交通位置，訪客可經由地鐵鐘路5街站或乙支路4街站輕鬆抵達。

這座市場是韓國最古老且規模最大的傳統市場之一，也被譽為韓國旅遊必去的市場，占地約4.2萬平方米，匯聚了超過5000家商舖與2萬名員工，每天吸引約6.5萬人前來觀光與購物，在這裡可以找到各種道地的韓式小吃，綠豆煎餅、麻藥飯捲、核桃雞蛋糕、生章魚、辣炒年糕皆能享有。

環境

▲▼廣藏市場甜米露。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲環境就是老市場裡頭的甜品攤位，有點像是台灣傳統市場的豆花、仙草小販，買菜累了或者是吃熟食可以搭配。

料理過程
由有多年經驗的阿姨所主理，熟練地將各式水果打成汁，看得出老闆娘非常用心用力，特別的是它們有先將水果切塊放入塑膠杯中，不僅可以快速備餐，也能更抓好定量，跟東南亞的街邊水果汁攤類似，但是這裡相對衛生，而且氣溫低也比較不容易變質。

▲▼廣藏市場甜米露。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

吃什麼？

▲▼廣藏市場甜米露。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲這次來到了韓國首爾找美食，我們前往廣藏市場，點了一杯甜米露。

甜米露
甜米露是一種以米飯與麥芽水發酵而成的飲料，跟馬格利酒有類似的口感與香氣，但是甜米露沒有帶酒精度，算是無酒精馬格利酒的平替，相同之處下頭都有沉澱的碎米粒。

▲▼廣藏市場甜米露。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

廣藏市場甜米露

地址：首爾特別市鍾路區昌慶宮路88號東A60號
營業時間：09：00－22：30

