朋趣豪華露營「1泊4食」5999元起　六福莊+六福萬怡各住1晚包接駁

搶攻春季旅遊市場，六福旅遊集團推出「樂遊六福假期」三天兩夜專案，於關西六福莊、台北六福萬怡酒店各住一晚，外加暢玩六福村和免費接駁全打包；天成飯店集團旗下朋趣豪華露營則祭出春季平日快閃優惠，主打一泊四食、雙人5,999元起，只賣到1月26日。

關西六福莊+台北六福萬怡酒店

「樂遊六福假期」三天兩夜住房專案，結合全台唯一的生態度假旅館「關西六福莊」、都會五星「台北六福萬怡酒店」及六福村主題遊樂園，入住期間即日起至6月30日止，雙人成行總價13,130元＋10%起，平均每人6,565元起。

此專案含關西六福莊「剛果藍天客房」住一晚，享受與非洲草食性動物為鄰的住宿體驗，並含活力早餐、六福村主題遊樂園兩日無限進出手環、非洲探險遊戲島及淺山農場生態導覽；另安排一晚入住南港四鐵共構的台北六福萬怡酒店「豪華客房」，含早餐與一次性免費Mini Bar，順序可調換但須連住。

此外，專案提供台北六福萬怡、六福村與關西六福莊間的免費預約制接駁服務，全程免煩惱交通，適合家庭、情侶與好友同行。

天成逸旅-朋趣豪華露營

天成飯店集團旗下「天成逸旅－朋趣豪華露營」鎖定春季平日住房商機，推出「平日限定・春季快閃優惠」，即日起至1月26日限時開訂，適用入住期間為2月9日至11日、2月23日至25日，以及3月1日至5月31日的周一至周四。

雙人入住一泊四食優惠價5,999元起，包含Bon Bar下午茶野餐、BBQ海陸火烤晚餐、現煮泡麵消夜及翌日陽光咖啡廳自助早餐，栗比號、流星號、雲端號、曙光號及提供寵物友善服務的天馬號全部適用，每日限量5台。

入住期間可免費暢遊童樂園設施，如旋轉木馬、摩天輪、咖啡杯與綠野賽車，另提供迷你高爾夫、健身房等休閒空間；戲水池與旋轉滑水道將於4月開放，為春日露營增添戲水樂趣。