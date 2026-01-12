木村拓哉「型男主廚三星夢」拍攝地！美瑛選果本店必買清單

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

大名鼎鼎的「美瑛選果」應該大家都聽過，美瑛選果應該是北海道新千歲機場最夯的排隊名店，玉米麵包常常一排就是1～2個鐘頭起跳，真的是有緣才吃得到。本店就在美瑛，只不過這裡沒有賣玉米麵包，但是都來了還是逛逛，因為這裡還有麵包、甜點、蔬果和伴手禮可以買。

▲位於美瑛車站附近，建築物前面就是停車場，對自駕的我們來說真的很方便。

▲美瑛選果同時進駐了四家店：選果市場、選果工作室、美瑛小麥工房與ASPERGES阿斯佩格斯餐廳，可以來買菜、買麵包、買伴手禮、吃美食和吃甜點。

▲美瑛選果正中間就是選果市場，這裡是美瑛伴手禮和農產品專賣店，除了觀光客之外也有很多美瑛在地居民會來買菜。

▲這裡的農產品品質在日本真的是數一數二，包括美瑛的米、水果和蔬菜！



▲還有各種蔬菜和水果，品質看起來都不錯，而且價格也不會特別貴。

▲連汽水也很可愛，不同顏色是不同的原料。



▲牛奶也很好喝，我們在「ファミリーレストラン だいまる」和「Ferme La Terre Biei」都有喝到，真的是超濃醇的，而且沒有牛奶的那種特有的臭味。

▲果醬類，這個One Show是得獎的，看到很多人在買。

▲另外還有伴手禮，我們買了上面的乳酪脆果子餅乾回來送朋友。

選果工作室

▲選果市場旁邊就是選果工作室，也就是外帶甜點店，很多人會來這裡買甜點和霜淇淋。

ASPERGES

這間是餐廳，從透明玻璃窗就可以看得到廚師們在工作的身影，廚房乾乾淨淨的，看了很舒服。這間可是米其林一星餐廳哦！ASPERGES就是法文蘆筍的意思，店裡標榜使用的食材都是最當季、最新鮮的，而且也是木村拓哉主演的日劇《型男主廚三星夢》的拍攝地。

▲美瑛小麥工房主要販售麵包，尤其是超人氣的吐司、黑豆麵包和紅豆麵包。



▲除了麵包之外也有賣牛奶，美瑛的牛奶真的隨便買隨便好喝。

▲美瑛的農作物和牛奶品質很好，所以我們這次在美瑛待了三天也逛了3～4家麵包甜點店。每一間的麵包都超級有水準，其實就連超市賣的麵包也很好吃！

▲除了吐司之外，紅豆麵包和黑豆麵包也是人氣商品。

▲尤其這個紅豆麵包，很多人是直接買一盒的，不管是自己吃還是送人都很方便。

▲買了一個生乳酪麵包和一個奶油捲，真的是隨便買隨便好吃，喜歡麵包的朋友，Ferme La Terre Biei也很推薦！



美瑛選果本店 Bieisenka Honten

地址：2 Chome－6 Omachi, Biei, Kamikawa District, Hokkaido 071－0204日本

營業時間：10：00～17：00

飛天璇

部落格、粉絲團

