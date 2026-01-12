花現中國　在大氣山水中遇見最迷人的春天

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

春天的大陸，如同一幅徐徐展開的山水長卷，從北到南、由城入鄉，花色層層鋪陳。花海不只是視覺盛宴，更像一把鑰匙，引領旅人走進遼闊山河與深厚文化。賞花的同時，順遊古城、村落與自然景觀，讓旅程多了故事與溫度。





▲金色田野裡，江西婺源古村與油菜花海交織春色。

北京的春天，在花影與歷史間流轉。玉淵潭公園櫻花如雪，北海公園與北京植物園的桃花、海棠沿宮牆盛放。漫步其中，彷彿能聽見古都低語，春天因此溫柔而厚重。





▲湖畔櫻花如雪，江蘇黿頭渚春意盎然。

江南水鄉，把花開成詩。常熟尚湖牡丹雍容，鹽城大洋灣櫻花映水，興化垛田油菜花如金色棋盤鋪展。小橋流水、白牆黑瓦與花景相映，最適合放慢腳步，在古鎮街巷中細細品賞春日韻味。





▲高原桃花盛開，西藏林芝雪山映襯粉色浪漫。

貴州、雲南與江西一帶，以壯闊花海取勝。羅平、興義、貴定油菜花田金黃一路延伸到天際；而西江千戶苗寨、荔波大小七孔，能深入少數民族文化與山水秘境；廬山與婺源則一次收藏山嵐、古村與花海的多層次景致。





▲南疆帕米爾杏花隧道春景迷人。

想要更獨特的花季體驗，可走得更遠。洛陽牡丹花會、西藏林芝桃花、南疆杏花映雪峰、北疆伊犁薰衣草，各自與古城、雪峰、草原呼應。住近景區，晨昏光影最迷人，也能避開人潮，靜享一片風景。

大陸如同濃縮世界，每地都有專屬花季與氣質。不必追遍熱點，選一種最嚮往的花與風景，慢慢走、細品賞。當花海與山水、城鎮、文化交織，美好的旅程早已不只是看花，而是一趟走進中國春天的深度探索。

若希望賞花之旅走得從容、看得深入，選擇熟悉大陸各地節氣與路線規劃的團隊格外重要。鳳凰旅遊多年深耕大陸市場，自2012年首屆參賽以來，累計榮獲44座國際金旅獎與10座品保優旅選肯定，不僅是品保協會認證的優質旅行社，也是台灣首家上市的旅遊品牌。其大陸賞花行程以節奏舒適、景點挑選精準著稱，並依不同花季與地區特色規劃多元路線，讓旅人在對的時間、對的地點，以舒適滿意的玩法，走進最動人的春日風景。

