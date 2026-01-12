ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
花現中國　在大氣山水中遇見最迷人的春天

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

春天的大陸，如同一幅徐徐展開的山水長卷，從北到南、由城入鄉，花色層層鋪陳。花海不只是視覺盛宴，更像一把鑰匙，引領旅人走進遼闊山河與深厚文化。賞花的同時，順遊古城、村落與自然景觀，讓旅程多了故事與溫度。
 

▲▼ 春遊,賞花,旅遊,中國,鳳凰旅遊,花海,七逗旅遊網。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲金色田野裡，江西婺源古村與油菜花海交織春色。

北京的春天，在花影與歷史間流轉。玉淵潭公園櫻花如雪，北海公園與北京植物園的桃花、海棠沿宮牆盛放。漫步其中，彷彿能聽見古都低語，春天因此溫柔而厚重。
 

▲▼ 春遊,賞花,旅遊,中國,鳳凰旅遊,花海,七逗旅遊網。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲湖畔櫻花如雪，江蘇黿頭渚春意盎然。

江南水鄉，把花開成詩。常熟尚湖牡丹雍容，鹽城大洋灣櫻花映水，興化垛田油菜花如金色棋盤鋪展。小橋流水、白牆黑瓦與花景相映，最適合放慢腳步，在古鎮街巷中細細品賞春日韻味。
 

▲▼ 春遊,賞花,旅遊,中國,鳳凰旅遊,花海,七逗旅遊網。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲高原桃花盛開，西藏林芝雪山映襯粉色浪漫。

貴州、雲南與江西一帶，以壯闊花海取勝。羅平、興義、貴定油菜花田金黃一路延伸到天際；而西江千戶苗寨、荔波大小七孔，能深入少數民族文化與山水秘境；廬山與婺源則一次收藏山嵐、古村與花海的多層次景致。
 

▲▼ 春遊,賞花,旅遊,中國,鳳凰旅遊,花海,七逗旅遊網。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲南疆帕米爾杏花隧道春景迷人。

想要更獨特的花季體驗，可走得更遠。洛陽牡丹花會、西藏林芝桃花、南疆杏花映雪峰、北疆伊犁薰衣草，各自與古城、雪峰、草原呼應。住近景區，晨昏光影最迷人，也能避開人潮，靜享一片風景。

大陸如同濃縮世界，每地都有專屬花季與氣質。不必追遍熱點，選一種最嚮往的花與風景，慢慢走、細品賞。當花海與山水、城鎮、文化交織，美好的旅程早已不只是看花，而是一趟走進中國春天的深度探索。

若希望賞花之旅走得從容、看得深入，選擇熟悉大陸各地節氣與路線規劃的團隊格外重要。鳳凰旅遊多年深耕大陸市場，自2012年首屆參賽以來，累計榮獲44座國際金旅獎與10座品保優旅選肯定，不僅是品保協會認證的優質旅行社，也是台灣首家上市的旅遊品牌。其大陸賞花行程以節奏舒適、景點挑選精準著稱，並依不同花季與地區特色規劃多元路線，讓旅人在對的時間、對的地點，以舒適滿意的玩法，走進最動人的春日風景。

●推薦行程：
大陸賞花必看：https://www.travel.com.tw/Sale/index/40/199
北京(桃花.櫻花)／江南(櫻花.牡丹.油菜花)／貴州(油菜花.百里杜鵑)
婺源油菜花／武漢櫻花(東湖磨山櫻園)
洛陽牡丹花／南疆杏花／西藏林芝桃花／伊犁薰衣草

●更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

*配合政府赴陸禁團令政策，賞花行程僅供參考，政府禁團令解除方可出團。

關鍵字： 春遊 賞花 旅遊 中國 鳳凰旅遊 花海 七逗旅遊網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

