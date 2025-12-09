越晚人越多！逢甲夜間限定紅燒當歸鴨　一碗70溫潤順口肉又多

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

這間位於逢甲的「紅燒當歸鴨麵線」是非常隱藏版的超人氣美食，說是隱藏版的原因是觀光客幾乎不太去，說是超人氣的原因是常常一開始營業就客滿了。只記得開了好久好久了，以前逢甲的許記生煎包還在對面的時候，我都會來吃個當歸鴨麵線再買個生煎包回家。現在年紀大了，逛逢甲的機率也不再那麼頻繁，這天剛好外地來的朋友住逢甲我來找她才一起帶著她過來吃的。

地址

店家是沒有招牌的，就只寫了「紅燒當歸鴨」，它就位在逢甲夜市的福上巷靠近文華路口（轉角就是全家便利商店），我們這天是平日的時候過來，生意真的很好，不但裡面幾乎坐滿，外面還有很多在排隊等候外帶的客人。

▲架上可以看到煮好的豬腳、鴨肉、鴨心、鴨肝、鴨胗、豬舌等。

環境

▲這就是平日的用餐人潮，晚上才有營業，平常幾乎座無虛席，不過小吃類翻桌率快，稍微等一下就會有位子了。

菜單

▲都是以當歸為主，另外還有小菜類。

當歸鴨湯

我晚餐吃得比較少，所以只點了一道當歸鴨湯，這樣一碗70元，裡面鴨肉並不算少，而且吃起來還滿軟嫩的，而且肉也很多不會都只有骨頭。

▲另外湯頭也很溫潤順口，這幾天天氣比較涼一點，看到照片的時候莫名的又想吃了。

當歸鴨麵線

當歸鴨湯和當歸鴨麵線的價格是一樣的，差異只在鴨肉的多少。如果肚子比較餓的人應該點碗當歸鴨麵線就會有肉又有麵可以吃了。當歸鴨加了大量的鴨絲可以平衡鴨肉的寒性，吃了身體和心裡都暖暖的。

當歸下水湯

▲另外點了一道下水湯，裡面有鴨肝、鴨心、鴨胗等，口味上比鴨肉來說相對豐富許多。

米血切盤

本來想說不要點小菜的，但是又覺得有點寂寞！我喜歡米血，吃起來口感軟Q不會粉粉的。而且含水量很高相對比較不會那麼乾，不管單吃還是沾醬吃都很適合喔！

逢甲當歸鴨麵線

地址：台中市西屯區文華路5巷6號

營業時間：18：30－01：00

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

