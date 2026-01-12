日本「二層泡雞白湯」拉麵2號店進駐夢時代　2/5開幕全品項8折

▲日本二層泡雞白湯拉麵高雄2號店進駐夢時代。（圖／夢時代提供）

記者黃士原／台北報導

繼漢神巨蛋店後，日本拉麵名店「二層泡雞白湯神宮寺」台灣的第2家店也開在高雄，2月5日正式進駐夢時代購物中心，慶祝開幕，當天全品項8折優惠。

2021年開業的「神宮寺」是日本名古屋人氣拉麵店，以醬油沾麵、拉麵獲得好口碑，由於限定菜單「雞白湯拉麵」廣受歡迎，因此在2024年7月創立新品牌「二層泡雞白湯神宮寺」，而且開幕不久就獲得究極拉麵大賞。

神宮寺拉麵主打在雞白湯底加上濃郁泡沫，形成雙層湯頭；使用小麥粉混合烘焙過的小麥麩皮，製作出香氣濃郁的麵條；叉燒肉以低溫慢慢烹調，保留了溼潤的口感與香氣。2024年10月，海外直營首店選擇進駐高雄漢神巨蛋，經過1年後準備開出第2家店，2月5日正式進駐夢時代購物中心7樓，開幕當天全品項8折優惠。

▲長田本庄軒炒麵專門店進軍台中。（圖／記者黃士原攝）

另外，日式炒麵專門店「長田本庄軒」已在北台灣開出3家門市，中部首家分店明天進駐台中新光三越，同時連2日推出開幕優惠，單筆消費滿500元再送500元餐點商品抵用券，每日限量前80名。

長田本庄軒是神戶知名炒麵專門店，招牌餐點為「Bokkake經典炒麵」，美味秘密就是特製的Bokkake牛筋雜煮，這道特色料理是神戶居民在戰後糧食不足之際，利用牛筋以及增加飽足感的蒟蒻，創造出鹹甜入味的家庭料理，而長田本庄軒則是把這傳統料理加上自製麵條，可吸附牛筋雜煮醬汁。