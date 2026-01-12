ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本「二層泡雞白湯」拉麵2號店進駐夢時代　2/5開幕全品項8折

▲日本二層泡雞白湯拉麵高雄2號店進駐夢時代。（圖／夢時代提供）

▲日本二層泡雞白湯拉麵高雄2號店進駐夢時代。（圖／夢時代提供）

記者黃士原／台北報導

繼漢神巨蛋店後，日本拉麵名店「二層泡雞白湯神宮寺」台灣的第2家店也開在高雄，2月5日正式進駐夢時代購物中心，慶祝開幕，當天全品項8折優惠。

2021年開業的「神宮寺」是日本名古屋人氣拉麵店，以醬油沾麵、拉麵獲得好口碑，由於限定菜單「雞白湯拉麵」廣受歡迎，因此在2024年7月創立新品牌「二層泡雞白湯神宮寺」，而且開幕不久就獲得究極拉麵大賞。

神宮寺拉麵主打在雞白湯底加上濃郁泡沫，形成雙層湯頭；使用小麥粉混合烘焙過的小麥麩皮，製作出香氣濃郁的麵條；叉燒肉以低溫慢慢烹調，保留了溼潤的口感與香氣。2024年10月，海外直營首店選擇進駐高雄漢神巨蛋，經過1年後準備開出第2家店，2月5日正式進駐夢時代購物中心7樓，開幕當天全品項8折優惠。

▲長田本庄軒炒麵專門店進軍台中。（圖／記者黃士原攝）

另外，日式炒麵專門店「長田本庄軒」已在北台灣開出3家門市，中部首家分店明天進駐台中新光三越，同時連2日推出開幕優惠，單筆消費滿500元再送500元餐點商品抵用券，每日限量前80名。

長田本庄軒是神戶知名炒麵專門店，招牌餐點為「Bokkake經典炒麵」，美味秘密就是特製的Bokkake牛筋雜煮，這道特色料理是神戶居民在戰後糧食不足之際，利用牛筋以及增加飽足感的蒟蒻，創造出鹹甜入味的家庭料理，而長田本庄軒則是把這傳統料理加上自製麵條，可吸附牛筋雜煮醬汁。

關鍵字： 美食雲 日本二層泡雞白湯拉麵 神宮寺 夢時代

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

推薦閱讀

石門水庫梅花綻放　集中在槭林公園

石門水庫梅花綻放　集中在槭林公園

辻利茶舖漲價最高67%！今起內用換新菜單　抹茶拿鐵145→160元

辻利茶舖漲價最高67%！今起內用換新菜單　抹茶拿鐵145→160元

三商巧福4款套餐特價到1/26

三商巧福4款套餐特價到1/26

2026屏東燈節1/23登場　亮點搶先看

2026屏東燈節1/23登場　亮點搶先看

宜蘭室內版羅馬競技場！

宜蘭室內版羅馬競技場！

有馬溫泉一日散策3體驗懶人包

有馬溫泉一日散策3體驗懶人包

台中麗寶樂園「春節1泊1食3千有找」

台中麗寶樂園「春節1泊1食3千有找」

日本二層泡雞白湯拉麵高雄2號店進駐夢時代

日本二層泡雞白湯拉麵高雄2號店進駐夢時代

木村拓哉「型男主廚三星夢」拍攝地！

木村拓哉「型男主廚三星夢」拍攝地！

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

六扇門台北中正店1/16開幕買一送一

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝要900元　拌飯貴5元

一張船票包吃住玩　郵輪成旅遊達人新選擇

蘊泉庄日蘊堂再推港點吃到飽

鬍鬚張48個品項明漲價

挑戰「500元」吃遍華西街4家老味道！

在大氣山水中遇見最迷人的春天

全台最大「我家牛排」插旗高雄

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

石門水庫梅花綻放　集中在槭林公園

辻利茶舖漲價最高67%！今起內用換新菜單　抹茶拿鐵145→160元

三商巧福4款套餐特價到1/26

2026屏東燈節1/23登場　亮點搶先看

宜蘭室內版羅馬競技場！

有馬溫泉一日散策3體驗懶人包

台中麗寶樂園「春節1泊1食3千有找」

日本二層泡雞白湯拉麵高雄2號店進駐夢時代

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366