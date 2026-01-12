北市5千多株楓香染紅！溪流旁、美麗華前都有

▲至善路1至3段楓香染紅，一旁是溪流和綠樹，漫步其中無比放鬆。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

不用跑遠，台北市區就有楓紅可賞！北市公園處表示，北市楓香行道樹約有5千多株，分布於至善路1至3段、敬業三路、中山北路5段等地，楓紅在冷空氣催促下變色，把都會區妝點得層次分明，美不勝收。

▲楓香被公認為最美行道樹之一，在美麗華百樂園附近的楓香依次轉紅。

公園處表示，持續濕冷天氣讓楓香接續換裝，至善路1至3段、敬業三路、中山北路5段、康樂公園、林森公園、士林官邸公園、中山21號廣場等地，楓香由綠轉黃，再染上濃郁黃及橙紅。

▲▼中山北路5段、士林官邸公園不只落羽松，楓香也已變色。



而知名的中山北路1段至3段楓香林蔭也開始變色，約2周後也有美景可以觀賞，微風拂過，片片紅葉鋪地，為緊湊生活添上一抹沉靜的節奏。

▲中山21號廣場楓香有漸層色調。

另外，民生公園內的楓香也已轉色，層層疊疊出猶如北國般的秋景，同時，公園內種植10多株梅花樹，今年花期較晚，目前仍含苞待放，打算賞梅的民眾可先到士林官邸公園、桃園角板山、石門水庫或南投信義鄉，一睹壯觀的梅花盛況。

▲▼民生公園遊戲區楓香轉色，為冬日注入溫暖氣息；梅花昨（11日）仍含苞待放。（圖／記者彭懷玉攝）



園藝工程隊隊長楊國瑜說明，楓香（Liquidambar formosana）是台灣最具代表性的原生落葉喬木，每年入冬溫度降低，隨著日照縮短，葉片內的花青素與葉黃素等取代了葉綠素，而顯現出黃色或紅色，故有「秋紅樹」之稱；尤其當低溫持續、日夜溫差大之時，紅葉越發漂亮。

▲楓香與大眾熟知的青楓（Acer serrulatum）等楓樹不同，楓香葉片呈互生排列。圖為中山21號廣場楓況。

楓香與大眾熟知的青楓（Acer serrulatum）等楓樹不同，楓香葉片呈互生排列，果實則為具刺的球狀聚合果，是辨識上的重要特徵。