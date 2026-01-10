麻古茶坊公開「冬季熱飲TOP5」　2大系列飲品享免費加料

▲麻古茶坊公布冬季熱飲TOP5。（圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「麻古茶坊」公布人氣「冬季熱飲TOP5」，由芋泥系列搶下冠亞軍寶座，還有芝芝金萱雙Q、高山金萱茶也上榜。另外，全門市也有加料活動，只要購買2大系列飲品即可享8種配料免費加。

▲紅萱烏龍系列也上榜。

麻古茶坊以入冬以來的銷售趨勢公布最熱門「熱飲TOP5」，冠軍由「濃厚芋泥鮮奶」奪下，再來依序是「金絨芋泥鮮奶」、「高山金萱茶」、「芝芝金萱雙Q」、「紅萱烏龍／紅萱雙Q」。

麻古表示，芋泥系列皆選用大甲芋頭製成綿密芋泥後搭配鮮奶、玉米奶蓋，「高山金萱茶」則是不敗經典。

此外，麻古全門市推出「免費加料」優惠，只要購買濃醇系列、鮮奶系列即可享玉米圓、波波、波霸、雙Q果、椰果、仙草凍、綠茶凍（限冷飲）、紅萱粉粿（限冷飲）任選1款免費加。

濃醇、鮮奶系列中已含配料名稱之飲品，不適用上述活動；另外，濃醇系列不含阿華田與玫瑰奶茶，鮮奶系列不含阿華田拿鐵與玫瑰紅茶拿鐵。

▲迷客夏日前也公開2025年度最夯飲品。（圖／迷客夏提供）

迷客夏日前也公布2025年最夯10大飲品，由「珍珠大正紅茶拿鐵」奪下，再來依序是輕纖蕎麥茶、伯爵紅茶拿鐵、原片初露青茶、芋頭鮮奶、手炒黑糖鮮奶、柳丁綠茶、琥珀高峰烏龍、靜岡焙焙鮮奶及法芙娜可可鮮奶。

迷客夏表示，靜岡焙焙鮮奶、法芙娜可可鮮奶為今年冬天回歸飲品，微糖熱飲最適合。不過有網友認為，這款飲料點無糖加珍珠更好喝。至於靜岡焙焙鮮奶，網友則推薦1分糖甜度最剛好。